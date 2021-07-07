Чалов – о Дзагоеве: «Лидер и легенда ЦСКА. Надеюсь, он останется с нами»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов надеется, что полузащитник Алан Дзагоев продлит контракт со столичным клубом.
«Дзага – лидер и на поле, и за его пределами. Может в нужный момент настроить, напихать или, наоборот, расслабить команду. Все знают, что у Алана крутое чувство юмора – может посмеяться и над другими, и над собой.
Когда Дзага в форме, это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка, когда он отдал голевую Марио.
Дзагоев – легенда ЦСКА. Не знаю насчeт его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде», – сказал Чалов.
- 1 июля у Дзагоева истек контракт с ЦСКА. Он стал свободным агентом.
- Дзагоев отправился на второй тренировочный сбор с ЦСКА, несмотря на истекший контракт с клубом.
- 25 июля ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ.
Источник: «Чемпионат»