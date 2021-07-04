Журналист Алланазаров: «Тедеско готов рассмотреть предложение от сборной России»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов к работе в сборной России. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Тедеско готов рассматривать предложение из сборной России, если оно поступит.

Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать», – написал инсайдер.