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    Журналист Алланазаров: «Тедеско готов рассмотреть предложение от сборной России»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов к работе в сборной России. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    «Тедеско готов рассматривать предложение из сборной России, если оно поступит.

    Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать», – написал инсайдер.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии11
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      Рейтинг: +21125

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      На игре в Питере была министр обороны и спорта Австрии, женщина, которая занимается таким мужским делом(!!!) Австрийцы выглядели очень достойно, с нашими не сравнить. Конечно, Шойгу такую нагрузку не стоит вешать, не справится, они там все самбо поклоняются, а вот в сборной, верняк, стоит попробовать. Есть интереснейшие кандидатуры: Смородская, Салихова, Лопырёва, Бузова, Канделаки, возможно ещё кто-то, на сегодняшний день им доверия как-то больше, чем черчесовым, тедескам и др. Коллеги, прошу рассмотреть. )

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      Рейтинг: +11006

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Про интереснейшие кандидатуры пошутил?
      P.S. Интереснейшие кандидатуры надо изначально в ФНЛе обкатать.

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      Рейтинг: +2703

      Дедуктор 33 минуты назад

      Только приветствовал бы такое назначение. Тедеска это именно то, что не хватает нашему футболу. Понимание современных тенденций, пусть небогатый, но - арсенал тактических схем. И, самое главное, эмоции. Этих трусоватых ленивых миллионеров нужно сильно психологически мотивировать. Играть то они могут, проблема = предложить им вменяемые схемы организации игры вместо тупых поисков на поле Дзюбы и заставить играть.

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      Рейтинг: +4239

      Из Твери Леха 1 час назад

      Давайте че-то новое. На одни и те же рожи смотреть - это путь в никуда. Что креслокачальщик, что клоун ну их нафиг. На мой взгляд нужен Де Бур и Бородюка ему в помощники.

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      Рейтинг: +11006

      ilichkadr > Из Твери Леха 45 минут назад

      Де Бур у себя дома накосячил, а теперь его к нам?

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      Рейтинг: +4239

      Из Твери Леха > ilichkadr 31 минуту назад

      У них за последнее время с 17 - года 4 тренера сменилось. Чуть что не так- на выход. Такие уж они максималисты, но разве нам плохо было при голландцам в сборной? Конечно, тогда было с кем работать, но сейчас хотя бы на 2 года можно заключить сделку. Считаю, что нужен именно голландец, независимый творец, чтоб старался лепить из глины шедевр, только сейчас вместо глины...

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      Рейтинг: +11006

      ilichkadr > Из Твери Леха 7 минут назад

      Вот именно "тогда было с кем работать". За 3 года чабан столько наворочал, что и за год не разгрести. Здесь, на мой взгляд, дело не только исключительно в тренере. Принципы комплектования команды, организация тренировочного процесса.... и т.д. и т.д. в полном загоне. Тактики нет, игроки играют не на своих позициях, связи между линиями оставляют желать лучшего. Если смотреть персонально по игрокам: нет забивного нападающего, нет игрока, который мог бы исполнить штрафной удар, нет диспетчера, а про защиту уже молчу. Команда не бежит, ходит по полю пешком.
      Как можно играть в 3 защитника и не ловить мышей!? В советские времена в каждой команде были защитники так называемые "чистильщики", т.е. последний (ближайший к вратарю), который "зачищал" за другими защитниками. У коней это был А. Шестернев, великолепный был игрок.
      P.S. Нужна своя глина, а не привозная, чтобы что-то начать лепить.

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      Рейтинг: +7165

      Сильвербой 1 час назад

      У нас удивительная страна, казалось бы мы в самой жопе, по всем фронтам, но нет же, мы находим путь провалиться еще глубже! Ну назначьте вы "эстонца", понятно что когда выбирать нужно из онано-хлама, то результат будет примерно тот же, но это хотя бы будет прикольно... Давно мы уже не видели тупорылые выпученные глаза и реплики: "И что...?". А то вот эти пожимания плечами уже изрядно надоели.

      2
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      Рейтинг: +48846

      portero > Сильвербой 34 минуты назад

      Валера в сборной конечно интересно, за такие деньги думаю согласится. похоже на длинные дистанции у него сил и эмоций не хватает, а со сборной может получиться неплохо. игр намного меньше...

      1
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      Рейтинг: +11006

      ilichkadr 1 час назад

      Максимка явно что-то курит не потребное.

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      Рейтинг: +7702

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Гоните эти мысли далеко далеко ! Зачем нужен сборной очередной . без успеха тренер ?!

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