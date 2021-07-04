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  • Журналист Алланазаров: «Тедеско готов рассмотреть предложение от сборной России»

Журналист Алланазаров: «Тедеско готов рассмотреть предложение от сборной России»

4 июля 2021, 10:13
23

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов к работе в сборной России. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Тедеско готов рассматривать предложение из сборной России, если оно поступит.

Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать», – написал инсайдер.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Тедеско Доменико
Комментарии (23)
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САДЫЧОК
1625383934
Гоните эти мысли далеко далеко ! Зачем нужен сборной очередной . без успеха тренер ?!
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ilichkadr
1625386597
Максимка явно что-то курит не потребное.
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Сильвербой
1625386987
У нас удивительная страна, казалось бы мы в самой жопе, по всем фронтам, но нет же, мы находим путь провалиться еще глубже! Ну назначьте вы "эстонца", понятно что когда выбирать нужно из онано-хлама, то результат будет примерно тот же, но это хотя бы будет прикольно... Давно мы уже не видели тупорылые выпученные глаза и реплики: "И что...?". А то вот эти пожимания плечами уже изрядно надоели.
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Из Твери Леха
1625387809
Давайте че-то новое. На одни и те же рожи смотреть - это путь в никуда. Что креслокачальщик, что клоун ну их нафиг. На мой взгляд нужен Де Бур и Бородюка ему в помощники.
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Дедуктор
1625390597
Только приветствовал бы такое назначение. Тедеска это именно то, что не хватает нашему футболу. Понимание современных тенденций, пусть небогатый, но - арсенал тактических схем. И, самое главное, эмоции. Этих трусоватых ленивых миллионеров нужно сильно психологически мотивировать. Играть то они могут, проблема = предложить им вменяемые схемы организации игры вместо тупых поисков на поле Дзюбы и заставить играть.
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DOCTOR PENALTY
1625391430
На игре в Питере была министр обороны и спорта Австрии, женщина, которая занимается таким мужским делом(!!!) Австрийцы выглядели очень достойно, с нашими не сравнить. Конечно, Шойгу такую нагрузку не стоит вешать, не справится, они там все самбо поклоняются, а вот в сборной, верняк, стоит попробовать. Есть интереснейшие кандидатуры: Смородская, Салихова, Лопырёва, Бузова, Канделаки, возможно ещё кто-то, на сегодняшний день им доверия как-то больше, чем черчесовым, тедескам и др. Коллеги, прошу рассмотреть. )
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general.lizyukov
1625394518
Пора Бышовца будить. На текущий момент единственный чемпион.
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Вомбат
1625395242
Конечно, именно так Тедеско и сказал своему другу, инсайдеру Алланазарову. На чистом немецком языке. А может быть и на итальянском.
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партизан84
1625400407
при всем моем уважении к Тедеско я против. работа в клубе и работа в сборной разные вещи, у него опыта нет такого, плюс он много берет как раз тем, что постоянно в команде, формирует микроклимат, дает настрой. я бы посмотрел на Карпина в сборной, из иностранцев вообще сейчас кандидатов не вижу, точнее не вижу тех, кто пойдет работать, а не поднять бабла.
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zigbert
1625426167
Лев тоже сейчас свободный. Тренировать сборную его призвание.
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