Журналист Алланазаров: «Тедеско готов рассмотреть предложение от сборной России»

На игре в Питере была министр обороны и спорта Австрии, женщина, которая занимается таким мужским делом(!!!) Австрийцы выглядели очень достойно, с нашими не сравнить. Конечно, Шойгу такую нагрузку не стоит вешать, не справится, они там все самбо поклоняются, а вот в сборной, верняк, стоит попробовать. Есть интереснейшие кандидатуры: Смородская, Салихова, Лопырёва, Бузова, Канделаки, возможно ещё кто-то, на сегодняшний день им доверия как-то больше, чем черчесовым, тедескам и др. Коллеги, прошу рассмотреть. )
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов к работе в сборной России. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Тедеско готов рассматривать предложение из сборной России, если оно поступит.
Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать», – написал инсайдер.
- РФС готовится к отставке нынешнего тренера сборной Станислава Черчесова.
- На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
- На Тедеско претендует «Специя».