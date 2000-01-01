Тедеско может возглавить «Специю»

«Специя» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

По информации Tuttomercatoweb, 35-летний специалист может заменить в итальянской команде Винченцо Итальяно, который близок к уходу в «Фиорентину».