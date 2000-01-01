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    Тедеско может возглавить «Специю»

    «Специя» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    По информации Tuttomercatoweb, 35-летний специалист может заменить в итальянской команде Винченцо Итальяно, который близок к уходу в «Фиорентину».

    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
    • Сейчас немец – свободный агент.
    • «Специя» в прошлом сезоне финишировала на 15-м месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15433

      derrik2000 2 часа назад

      Ушёл и ушёл...
      Зачем о нём вспоминать, тем более в контексте "может быть возглавит "когототам в Италии"???
      Забыть как страшный сон, как в своё время уже забыли Старкова, Скалу, Чернышёва, Черчесова, Рианчо, Лаудрупа, Эмери, Якина... и ждать чуда...
      А что остаётся???

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      Рейтинг: +4097

      Из Твери Леха > derrik2000 1 час назад

      А почему как страшный? Второе место вам оформил. Тогда и Карпина в твой список нужно.

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      Рейтинг: +15433

      derrik2000 > Из Твери Леха 25 минут назад

      И этого туда же.

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      Рейтинг: +20228

      slavutiq70 2 часа назад

      Как это не печально , но любой заурядный Европейский клуб , может стать лучшим трамплином для карьеры,,,,

      1
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      Рейтинг: +103

      the teacher 2 часа назад

      он ради этого из спартака ушел?

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      Рейтинг: +526

      tarasofka 2 часа назад

      на повышение пошёл!

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