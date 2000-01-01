Тедеско может возглавить «Специю»

Ушёл и ушёл...
Зачем о нём вспоминать, тем более в контексте "может быть возглавит "когототам в Италии"???
Забыть как страшный сон, как в своё время уже забыли Старкова, Скалу, Чернышёва, Черчесова, Рианчо, Лаудрупа, Эмери, Якина... и ждать чуда...
А что остаётся???
«Специя» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
По информации Tuttomercatoweb, 35-летний специалист может заменить в итальянской команде Винченцо Итальяно, который близок к уходу в «Фиорентину».
- Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
- Сейчас немец – свободный агент.
- «Специя» в прошлом сезоне финишировала на 15-м месте в Серии А.