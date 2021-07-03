Слуцкий: «В финале Евро-2020 будут Италия и Англия»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал прогноз на остаток Евро-2020. Он считает, что в финал выйдут хозяева.

«Пара финалистов? Италия – Англия», – сказал Слуцкий, поспорив на ужин с ведущим «Коммент.Шоу» Константином Геничем, назвавшим финальную пару Испания – Англия.

Финал намечен на 11 июля («Уэмбли», Лондон).

Англия никогда не проходила на Евро дальше полуфинала.

«Рубин» сейчас готовится к сезону РПЛ.

Слуцкий: «Манчини – самый сильный тренер на Евро-2020»