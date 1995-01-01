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    Слуцкий: «В финале Евро-2020 будут Италия и Англия»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал прогноз на остаток Евро-2020. Он считает, что в финал выйдут хозяева.

    «Пара финалистов? ИталияАнглия», – сказал Слуцкий, поспорив на ужин с ведущим «Коммент.Шоу» Константином Геничем, назвавшим финальную пару Испания – Англия.

    • Финал намечен на 11 июля («Уэмбли», Лондон).
    • Англия никогда не проходила на Евро дальше полуфинала.
    • «Рубин» сейчас готовится к сезону РПЛ.

    Слуцкий: «Манчини – самый сильный тренер на Евро-2020»

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6528

      Cleaner 1 час назад

      Англия будет. И команда на букву И тоже стопроцентно будет в финале...)

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      Рейтинг: +5885

      vladik12 1 час назад

      Украина - Испания, к чертовой матери.

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      Рейтинг: +18892

      vladimir-7 1 час назад

      В финале будут играть Италия – Дания

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      Рейтинг: +7944

      житель СПб 1 час назад

      Да конечно Италия-Англия! наиболее вероятный исход - но здесь все невероятно...

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      Рейтинг: +3167

      general.lizyukov 2 часа назад

      Испания - Дания, с меня карамелька ))))

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      Рейтинг: +23904

      silver29 2 часа назад

      Италия и Дания, обед за мой счет

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