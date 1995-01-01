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    Слуцкий: «Манчини – самый сильный тренер на Евро-2020»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий определил сильнейшего коллегу на Евро-2020. Он работает в Италии.

    – Кто самый сильный тренер для вас на Евро-2020?

    – Роберто Манчини. Буду логичен. Я знал и видел другого Манчини. Нынешняя Италия – явно тренерская команда. Меня очень впечатляет Манчини. У меня сильно изменилось впечатление о нем.

    • Беспроигрышная серия Италии при Роберто Манчини – 32 матча.
    • Это его 1-я работа в сборной (назначен в 2018 году).
    • В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против Испании.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      Fusballer 44 минуты назад

      Как сказал бы Дзюба - вообще не тренер!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48811

      portero > Fusballer 39 минут назад

      Ну дак там мафия вместе с ним и бунтовалв против Манчини ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +876

      Cubinec1989 > Fusballer 4 минуты назад

      Тренеришко))

      0
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