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Слуцкий: «Манчини – самый сильный тренер на Евро-2020»

3 июля 2021, 18:35
10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий определил сильнейшего коллегу на Евро-2020. Он работает в Италии.

– Кто самый сильный тренер для вас на Евро-2020?

– Роберто Манчини. Буду логичен. Я знал и видел другого Манчини. Нынешняя Италия – явно тренерская команда. Меня очень впечатляет Манчини. У меня сильно изменилось впечатление о нем.

  • Беспроигрышная серия Италии при Роберто Манчини – 32 матча.
  • Это его 1-я работа в сборной (назначен в 2018 году).
  • В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против Испании.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Чемпионат Европы Италия. Серия А Рубин Италия Слуцкий Леонид Манчини Роберто
Комментарии (10)
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Fusballer
1625329236
Как сказал бы Дзюба - вообще не тренер!
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Вомбат
1625336088
А у меня почему-то не изменилось. Я помню Манчини по работе в МанСити. Он великолепно тренировал эту команду. В Зените он просто не работал, сачковал и сосал бабло. Никогда не забуду, как его спросили про 17-летнего Скроботова, когда тот вышел за 5 минут до конца и забил гол Динамо. Из его ответа ясно было, что он просто не в теме насчет этого игрока. Хоть он и сказал: -- О, это будет игрок сборной России! он не знал ни его фамилии, ни игрового амплуа. Даже замены делал его помощник. А в сборной Италии он работает сам.
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Garrincha58
1625342994
а Дюпа сказал что он вообще не тренер
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Korsar_03
1625346365
Как же так. Артемон же сказал, что Манчини вообще не тренер)
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ArReal
1625346669
А Черчесов самый лысый и чо
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zigbert
1625386982
Успехи сборной Италии под его руководством очевидны.
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Fortuna-Kirov
1625423946
Ну всё логично—Чабан-то уже вылетел!
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