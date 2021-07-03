Слуцкий: «Манчини – самый сильный тренер на Евро-2020»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий определил сильнейшего коллегу на Евро-2020. Он работает в Италии.
– Кто самый сильный тренер для вас на Евро-2020?
– Роберто Манчини. Буду логичен. Я знал и видел другого Манчини. Нынешняя Италия – явно тренерская команда. Меня очень впечатляет Манчини. У меня сильно изменилось впечатление о нем.
- Беспроигрышная серия Италии при Роберто Манчини – 32 матча.
- Это его 1-я работа в сборной (назначен в 2018 году).
- В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против Испании.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»