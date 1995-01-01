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    Черчесов – журналистам: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции выразил недовольство тем, что журналисты пришли общаться с ним в масках.

    «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!» – сказал Черчесов.

    Тренеру объяснили, что это требование «Роспотребнадзора».

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +822

      Enter2006 1 час назад

      Перевакцинируйся, сейчас как раз программа пошла. Видимо первый "спутник" тебе не зашёл! ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2943

      neveldomha 2 часа назад

      Чтобы видеть, как они ржут над ним?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5065

      Fusballer 2 часа назад

      Судя по речам, вопрос про то, больной или нет, остаётся открытым.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +323

      Октавиус 2 часа назад

      объясните "специалисту", что журналисты могут друг друга без масок позаражать. какой же позор...

      6
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      Рейтинг: +7682

      САДЫЧОК > Октавиус 2 часа назад

      Он и со своим Спутником может легко заразить...

      6
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