Черчесов – журналистам: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции выразил недовольство тем, что журналисты пришли общаться с ним в масках.
«Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!» – сказал Черчесов.
Тренеру объяснили, что это требование «Роспотребнадзора».
- Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»