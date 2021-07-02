Черчесов – журналистам: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции выразил недовольство тем, что журналисты пришли общаться с ним в масках.

«Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!» – сказал Черчесов.

Тренеру объяснили, что это требование «Роспотребнадзора».