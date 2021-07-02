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  • Черчесов – журналистам: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть»

Черчесов – журналистам: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть»

2 июля 2021, 14:56
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции выразил недовольство тем, что журналисты пришли общаться с ним в масках.

«Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!» – сказал Черчесов.

Тренеру объяснили, что это требование «Роспотребнадзора».

  • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Октавиус
1625227040
объясните "специалисту", что журналисты могут друг друга без масок позаражать. какой же позор...
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Fusballer
1625228458
Судя по речам, вопрос про то, больной или нет, остаётся открытым.
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neveldomha
1625229463
Чтобы видеть, как они ржут над ним?
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Enter2006
1625231865
Перевакцинируйся, сейчас как раз программа пошла. Видимо первый "спутник" тебе не зашёл! ))
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99-й
1625237377
Я не больной у меня справка есть
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paracetamol
1625237668
Пациент палаты №5 никогда не признает, что он больной. Он же Наполеон!
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сутулая собака и лисы
1625240714
я бы в шапочке из фальги пришел, по иному слушать эту ахинею опасно для мозга.
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Plyash
1625245551
С каким удовольствием я послушал бы сейчас Сашу Бубнова,уж он очко прочистил бы словоблуду. Жаль,что Черчезон сам без маски был,пришлось на этот противогаз пялиться.
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Garrincha58
1625294242
интересно когда его уволят сейчас или позже кто-нибудь захочет с ним связаться? грубый, хам и в добавок слабый тренер
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