Главные новости дня. Дзюба может перейти в «Фенербахче», «МЮ» купил Санчо

Месси стал свободным агентом. «Спартак» в шутку предложил ему перейти в московский клуб

В «Интере» подтвердили переход Хакими в «ПСЖ»

«Зенит» интересуется Джованни Симеоне. Также петербуржцы готовы заплатить 3 миллиона за Сверчка

Дзюба может перейти в «Фенербахче»

«Боруссия» подтвердила переход Санчо в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов

Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт с клубом

«Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА за 5-6 миллионов

Рамос перейдет в «ПСЖ»

«Спартак» – в числе претендентов на Льяича из «Бешикташа»

ЦСКА может подписать защитника «Интера» Дальберта