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    Журналист Романо: Рамос перейдет в «ПСЖ»

    Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру во Франции.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, испанец договорился с «ПСЖ» о контракте до 2023 года.

    Парижане планируют объявить о подписании Ашрафа Хакими, Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы в течение 15 дней.

    • Рамос – свободный агент.
    • Он провел в «Реале» 16 сезонов.
    • Защитник хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +66662

      insider_retro 43 минуты назад

      У Рамоса только борода и репутация ещё что-то стоят...
      Нынешняя Европа - это не Китай в эпоху своего "хапка" звёзд по безумным расценкам... ПСЖ, конечно, может себе позволить... Но зачем...

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