Журналист Романо: Рамос перейдет в «ПСЖ»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру во Франции.

По информации журналиста Фабрицио Романо, испанец договорился с «ПСЖ» о контракте до 2023 года.

Парижане планируют объявить о подписании Ашрафа Хакими, Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы в течение 15 дней.