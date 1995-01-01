Журналист Романо: Рамос перейдет в «ПСЖ»

У Рамоса только борода и репутация ещё что-то стоят...
Нынешняя Европа - это не Китай в эпоху своего "хапка" звёзд по безумным расценкам... ПСЖ, конечно, может себе позволить... Но зачем...
Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру во Франции.
По информации журналиста Фабрицио Романо, испанец договорился с «ПСЖ» о контракте до 2023 года.
Парижане планируют объявить о подписании Ашрафа Хакими, Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы в течение 15 дней.
- Рамос – свободный агент.
- Он провел в «Реале» 16 сезонов.
- Защитник хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.