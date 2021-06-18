El Chiringuito TV: Рамос хочет заработать 50 миллионов за 2 года в новом клубе

Стали известны финансовые требования бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса.
По информации El Chiringuito TV, 35-летний футболист хочет заработать 50 миллионов за два года в новом клубе.
Испанец рассчитывает на зарплату в размере 15 миллионов за сезон, а также на 20-миллионный подписной бонус.
- В среду «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с истечением срока контракта.
- Он провел в мадридской команде 16 сезонов.
- Сообщалось, что «Манчестер Сити» уже не интересуется защитником, а его агенты ведут переговоры с «ПСЖ».
Источник: El Chiringuito TV