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  • El Chiringuito TV: Рамос хочет заработать 50 миллионов за 2 года в новом клубе

El Chiringuito TV: Рамос хочет заработать 50 миллионов за 2 года в новом клубе

18 июня 2021, 17:37
17

Стали известны финансовые требования бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса.

По информации El Chiringuito TV, 35-летний футболист хочет заработать 50 миллионов за два года в новом клубе.

Испанец рассчитывает на зарплату в размере 15 миллионов за сезон, а также на 20-миллионный подписной бонус.

  • В среду «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с истечением срока контракта.
  • Он провел в мадридской команде 16 сезонов.
  • Сообщалось, что «Манчестер Сити» уже не интересуется защитником, а его агенты ведут переговоры с «ПСЖ».

Источник: El Chiringuito TV
Италия. Серия А Милан Реал Рамос Серхио
Комментарии (17)
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BlackMurderDeco
1624028356
Идиоты, сначало с квасом , как свиньи обошлись, потом с навасом,теперь Рамос, даже совести нет, учитывая сколько упороли игроков, то вообще ппц
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кто там
1624028947
Не слабые требования для 35 летнего игрока, тем более защитника. Возможно, долго будет ждать предложений) В Китае теперь столько не платят, а ПСЖ избавился от Тиаго с плюс минус таким же возрастом.
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slavа0508
1624030365
Да не хило , накопительная пенсия в действие,осталось спонсора найти,,,
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житель СПб
1624031272
Что я и говорил! В Англии он не нужен. А аппетиты - безумные и необоснованные.
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wago42
1624031582
vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!
Ответить
тигрик
1624033941
А я хочу, что бы в мире не было алчных людей...но как мы понимаем, эти наши с Вами, господин Сергхио, желания не исполнимы)))
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Garrincha58
1624035813
враньё от СМИ
Ответить
Benifacto
1624038084
ну я так понимаю что он хочет бонусы за то что свободный агент, но такой зарик явно перебор, либо появился "новое АНЖИ")))) Челси)
Ответить
wago42
1624038546
vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!
Ответить
ItalianFootball
1624105265
С такими запросами он футбольную карьеру закончит.
Ответить
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