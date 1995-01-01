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    El Chiringuito TV: Рамос хочет заработать 50 миллионов за 2 года в новом клубе

    Стали известны финансовые требования бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса.

    По информации El Chiringuito TV, 35-летний футболист хочет заработать 50 миллионов за два года в новом клубе.

    Испанец рассчитывает на зарплату в размере 15 миллионов за сезон, а также на 20-миллионный подписной бонус.

    • В среду «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с истечением срока контракта.
    • Он провел в мадридской команде 16 сезонов.
    • Сообщалось, что «Манчестер Сити» уже не интересуется защитником, а его агенты ведут переговоры с «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20160

      slavutiq70 1 минуту назад

      Да не хило , накопительная пенсия в действие,осталось спонсора найти,,,

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      Рейтинг: +429

      Лфшт 5 минут назад

      Эх Сережа играл бы ты так, как хочешь заработать

      0
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      Рейтинг: +1315

      кто там 24 минуты назад

      Не слабые требования для 35 летнего игрока, тем более защитника. Возможно, долго будет ждать предложений) В Китае теперь столько не платят, а ПСЖ избавился от Тиаго с плюс минус таким же возрастом.

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      Рейтинг: +289

      BlackMurderDeco 34 минуты назад

      Идиоты, сначало с квасом , как свиньи обошлись, потом с навасом,теперь Рамос, даже совести нет, учитывая сколько упороли игроков, то вообще ппц

      0
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      Рейтинг: -873

      СуперПАВ9 > BlackMurderDeco 32 минуты назад

      Рот закрой

      0
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      Рейтинг: +2889

      FENIX-SL 43 минуты назад

      вот и ответ аутистам что гонят на реал по привычке

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      Рейтинг: +6033

      Cleaner 45 минут назад

      Тогда Рамосу прямая дорога в Китай или США.

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      Рейтинг: +12325

      Cules2013 > Cleaner 15 минут назад

      Нет. В Китае опять ужесточили ФФП, так что оттуда сбежали 2/3 звёздных легов, а в МЛС уже ни один год действует потолок зарплат, и можно сделать буквально 1 исключение на ВСЮ лигу, и размер исключения отнюдь не 25 млн, а намного меньше.
      Тут только Индия или Ближний Восток. Больше платить сейчас никто не готов. Правда, вопрос в том, насколько эта новость правдива. Ибо с такими требованиями в коронакризисное время Рамос может сразу карьеру завершать.

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      Рейтинг: +246

      vek410 54 минуты назад

      ну когда у тебя конюшни круче, чем у арабских шейхов, приходится задирать ценник) может это и стоило место в реале

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