El Chiringuito TV: Рамос хочет заработать 50 миллионов за 2 года в новом клубе

Стали известны финансовые требования бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса.

По информации El Chiringuito TV, 35-летний футболист хочет заработать 50 миллионов за два года в новом клубе.

Испанец рассчитывает на зарплату в размере 15 миллионов за сезон, а также на 20-миллионный подписной бонус.