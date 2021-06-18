Агенты предложили «ПСЖ» подписать Рамоса. «Манчестер Сити» не интересуется испанцем

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру во Франции.

По информации AS, агенты 35-летнего футболиста предложили услуги своего клиента «ПСЖ».

Manchester Evening News, в свою очередь, сообщает, что «Манчестер Сити» не собирается подписывать испанца. В приоритете клуба усиление других позиций.