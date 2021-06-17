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    Агенты предложили «ПСЖ» подписать Рамоса. «Манчестер Сити» не интересуется испанцем

    Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру во Франции.

    По информации AS, агенты 35-летнего футболиста предложили услуги своего клиента «ПСЖ».

    Manchester Evening News, в свою очередь, сообщает, что «Манчестер Сити» не собирается подписывать испанца. В приоритете клуба усиление других позиций.

    • В среду «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с истечением срока контракта.
    • Он провел в мадридской команде 16 сезонов.
    • Сообщалось, что защитник будет требовать от нового клуба 12-миллионную зарплату.

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    Источник: AS

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