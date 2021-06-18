Агенты предложили «ПСЖ» подписать Рамоса. «Манчестер Сити» не интересуется испанцем

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру во Франции.
По информации AS, агенты 35-летнего футболиста предложили услуги своего клиента «ПСЖ».
Manchester Evening News, в свою очередь, сообщает, что «Манчестер Сити» не собирается подписывать испанца. В приоритете клуба усиление других позиций.
- В среду «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с истечением срока контракта.
- Он провел в мадридской команде 16 сезонов.
- Сообщалось, что защитник будет требовать от нового клуба 12-миллионную зарплату.
Источник: AS