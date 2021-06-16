AS: Рамос будет требовать от нового клуба 12-миллионную зарплату

Центральный защитник Серхио Рамос имеет четыре варианта продолжения карьеры, пишет AS.

По информации источника, в подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Севилья».

Испанец пока не выбрал новый клуб, его главным требованием будет зарплата в размере 12 миллионов евро в год.