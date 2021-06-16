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    AS: Рамос будет требовать от нового клуба 12-миллионную зарплату

    Центральный защитник Серхио Рамос имеет четыре варианта продолжения карьеры, пишет AS.

    По информации источника, в подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Севилья».

    Испанец пока не выбрал новый клуб, его главным требованием будет зарплата в размере 12 миллионов евро в год.

    • В среду «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с истечением срока контракта.
    • Серхио был капитаном команды. Он провел в клубе 16 лет.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3713

      AtticusFinch 8 минут назад

      Вроде Китай закрылся - Анжи развалился) Кто ж такие деньги будет платить возрастному игроку?

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