AS: Рамос будет требовать от нового клуба 12-миллионную зарплату

Вроде Китай закрылся - Анжи развалился) Кто ж такие деньги будет платить возрастному игроку?
Центральный защитник Серхио Рамос имеет четыре варианта продолжения карьеры, пишет AS.
По информации источника, в подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Севилья».
Испанец пока не выбрал новый клуб, его главным требованием будет зарплата в размере 12 миллионов евро в год.
- В среду «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с истечением срока контракта.
- Серхио был капитаном команды. Он провел в клубе 16 лет.