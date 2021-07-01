ЦСКА может подписать защитника «Интера» Дальберта

«Интер» хочет этим летом продать левого защитника Дальберта.
По информации Tuttocalciomercato24, 27-летний футболист интересен ЦСКА.
Трансфер бразильца обойдется потенциальному покупателю в 6-7 миллионов евро.
- В 2017 году «Интер» заплатил за Дальберта 21 миллион евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Ренне».
Источник: Tuttocalciomercato24
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