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    ЦСКА может подписать защитника «Интера» Дальберта

    «Интер» хочет этим летом продать левого защитника Дальберта.

    По информации Tuttocalciomercato24, 27-летний футболист интересен ЦСКА.

    Трансфер бразильца обойдется потенциальному покупателю в 6-7 миллионов евро.

    • В 2017 году «Интер» заплатил за Дальберта 21 миллион евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Ренне».

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    Источник: Tuttocalciomercato24

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    01.07.2021 23:56
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