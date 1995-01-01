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    В «Интере» подтвердили переход Хакими в «ПСЖ»

    Фланговый защитник «Интера» Ашраф Хакими продолжит карьеру в «ПСЖ».

    Трансфер 22-летнего футболиста анонсировал генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.

    «Сделка находится в завершающей стадии. Осталось разобраться с формальностями, на это может потребоваться около дня. Очевидно, что для нас это болезненный момент, но я должен гарантировать экономическую устойчивость клуба в трудный период. Надеемся, что мы не будем продавать других важных игроков», – сказал Маротта.

    • Прошлым летом «Интер» купил Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
    • В сезоне-2020/21 фулбек забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.
    • Ожидается, что «ПСЖ» заплатит за него 65 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7636

      САДЫЧОК 1 час назад

      Зачем он нужен такой дорогой ?
      Вон любого из первой 8 ки на Евро брать в разы дешевле и лучше !

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      Рейтинг: +12443

      Cules2013 1 час назад

      Только у ПСЖ бабло всё никак не кончается.
      удачи им с ЛЧ)))
      Ща Почет раскочегарится и сделает из Парижан второй ТТХ)))

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