В «Интере» подтвердили переход Хакими в «ПСЖ»

Фланговый защитник «Интера» Ашраф Хакими продолжит карьеру в «ПСЖ».

Трансфер 22-летнего футболиста анонсировал генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.

«Сделка находится в завершающей стадии. Осталось разобраться с формальностями, на это может потребоваться около дня. Очевидно, что для нас это болезненный момент, но я должен гарантировать экономическую устойчивость клуба в трудный период. Надеемся, что мы не будем продавать других важных игроков», – сказал Маротта.