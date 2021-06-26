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La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» в два раза увеличит зарплату Хакими

26 июня 2021, 11:59
1

Фланговый защитник «Интера» Ашраф Хакими перейдет в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сумма трансфера составит 65 миллионов евро, а сам футболист заключит с новым клубом пятилетний контракт.

Парижане будут платить Хакими 8 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могут достигать 2 миллионов.

Сейчас марокканец зарабатывает в два раза меньше – 5 миллионов в год.

  • Прошлым летом «Интер» купил Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
  • В сезоне-2020/21 фулбек забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Интер Хакими Ашраф
Комментарии (1)
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DeStar
1624698953
эх, по мне так потенциально лучший правый деф. Еще нет, но стать им может очеень бысто ,конкурентов нет кроме куадрадо пожалуй)
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