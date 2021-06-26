La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» в два раза увеличит зарплату Хакими

Фланговый защитник «Интера» Ашраф Хакими перейдет в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, сумма трансфера составит 65 миллионов евро, а сам футболист заключит с новым клубом пятилетний контракт.
Парижане будут платить Хакими 8 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могут достигать 2 миллионов.
Сейчас марокканец зарабатывает в два раза меньше – 5 миллионов в год.
- Прошлым летом «Интер» купил Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
- В сезоне-2020/21 фулбек забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport