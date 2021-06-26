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    La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» в два раза увеличит зарплату Хакими

    Фланговый защитник «Интера» Ашраф Хакими перейдет в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, сумма трансфера составит 65 миллионов евро, а сам футболист заключит с новым клубом пятилетний контракт.

    Парижане будут платить Хакими 8 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могут достигать 2 миллионов.

    Сейчас марокканец зарабатывает в два раза меньше – 5 миллионов в год.

    • Прошлым летом «Интер» купил Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
    • В сезоне-2020/21 фулбек забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10963

      DeStar 2 часа назад

      эх, по мне так потенциально лучший правый деф. Еще нет, но стать им может очеень бысто ,конкурентов нет кроме куадрадо пожалуй)

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      Рейтинг: +421

      mama1991 > DeStar 1 час назад

      согласен, хороший малый, но тенденция такая что они все идут по наклонной, в париж)))))

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      Рейтинг: +10963

      DeStar > mama1991 49 минут назад

      псж денежный мешок, но эту репутацию он потеряет как это делали все клубы ,которых покупали миллиардеры. Когда-то челси был денежным мешком, и сити уже такой, ни туда ни сюда, лет 5 забудут.
      Это я веду к тому. что скоро псж будет просто топ клуб, без всяких приставок "мешки", "шейхи" и прочее., не хватает им лч для этого еще.

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      Рейтинг: +421

      mama1991 > DeStar 43 минуты назад

      ты прав, но для приставки топ, нужна история, и это самое главное!

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