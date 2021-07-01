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  • «Спартак» в шутку предложил Месси перейти в московский клуб

«Спартак» в шутку предложил Месси перейти в московский клуб

1 июля 2021, 09:18
24

«Спартак» отреагировал на то, что нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.

Контракт игрока с «Барселоной» был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.

«Пришло время сделать шаг вперeд. Поехали», – написали спартаковцы в твиттере, прикрепив скриншот из игры FIFA 21 с предложением к аргентинцу о переходе в московский клуб.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • 34-летний форвард забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Барселона Месси Лионель
Комментарии (24)
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JTherry
1625120957
Месси - свободным агентом на вход, Рошу и Мелкадзе - пинками на выход...) Федун в шоке от работы медиа-службы...
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Давид59
1625121588
А если он согласится? В РПЛ есть хорошая традиция - предпенсионная халтурка
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Боцман59rus
1625122337
-у Спартака большинство трансферов это шутка, а игра - комедия.
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Лфшт
1625124098
Шуты гороховые. Своих таких вырастить слабо ?
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GoLenaStop
1625124534
Потрясно - Месси согласился, но с условием, что все аргентинцы привьються Sputnik V и переезжают навсегда в Москву. Русские туркмены, китайцы и узбеки - к вам едут мощные конкуренты. Хи...
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seth343
1625124899
Норм прикол))))
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jek718875
1625125500
А ЕСЛИ МЕССИ СОГЛАСИТСЯ, КТО ЕМУ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ 50 млн., ЗАРЕМА???
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Алехсбургер.
1625133673
Первый креатив от Клеймана?)
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Дедуктор
1625143282
Грамотное предложение. Пора самому великому игроку уходить из клуба-банкрота в один из самых богатых клубов мира.
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maygli
1625144169
Месси скромно отказался: -" Спасибо, я не достоин."
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