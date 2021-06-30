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    «Спартак» в шутку предложил Месси перейти в московский клуб

    «Спартак» отреагировал на то, что нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.

    Контракт игрока с «Барселоной» был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.

    «Пришло время сделать шаг вперeд. Поехали», – написали спартаковцы в твиттере, прикрепив скриншот из игры FIFA 21 с предложением к аргентинцу о переходе в московский клуб.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • 34-летний форвард забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      jek718875 10 минут назад

      А ЕСЛИ МЕССИ СОГЛАСИТСЯ, КТО ЕМУ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ 50 млн., ЗАРЕМА???

      0
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      Рейтинг: +2254

      seth343 20 минут назад

      Норм прикол))))

      0
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      Рейтинг: +7311

      GoLenaStop 27 минут назад

      Потрясно - Месси согласился, но с условием, что все аргентинцы привьються Sputnik V и переезжают навсегда в Москву. Русские туркмены, китайцы и узбеки - к вам едут мощные конкуренты.
      Хи...

      0
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      Рейтинг: +479

      Лфшт 34 минуты назад

      Шуты гороховые. Своих таких вырастить слабо ?

      1
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      Рейтинг: +1111

      SaveAS > Лфшт 23 минуты назад

      Шутка глупая, спора нет! Но таких вырастить всем слабо, не говоря уже про РПЛ...нам вообще слабо даже более менее толкового футболиста вырастить, весь футбол в стране построен на коррупции, на поле выйдет тот, чей папа или агент больше денег занесёт тренеру! Может в нашей стране есть одарённые как Рональду или Месси, только вот у их семьи денег нет что бы оплатить наши академии футбольные.

      0
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      Рейтинг: +612

      SuperNils 37 минут назад

      В РПЛ можно даже не бегать, и не ходить, а просто стоять - и всё равно будешь быстрее капитана-Онана!

      1
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      Рейтинг: +23584

      Боцман59rus 1 час назад

      -у Спартака большинство трансферов это шутка, а игра - комедия.

      1
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      Рейтинг: +4741

      Давид59 1 час назад

      А если он согласится? В РПЛ есть хорошая традиция - предпенсионная халтурка

      1
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      Рейтинг: +15038

      JTherry 1 час назад

      Месси - свободным агентом на вход, Рошу и Мелкадзе - пинками на выход...) Федун в шоке от работы медиа-службы...

      0
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      Рейтинг: +1376

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Месси в шутку отправил Спартаку комплект деревянных футболистов.

      1
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      Рейтинг: +10956

      ilichkadr 1 час назад

      Антоха отжигает..........

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