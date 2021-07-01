«Спартак» в шутку предложил Месси перейти в московский клуб

«Спартак» отреагировал на то, что нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.

Контракт игрока с «Барселоной» был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.

«Пришло время сделать шаг вперeд. Поехали», – написали спартаковцы в твиттере, прикрепив скриншот из игры FIFA 21 с предложением к аргентинцу о переходе в московский клуб.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

34-летний форвард забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.