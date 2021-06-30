«Спартак» в шутку предложил Месси перейти в московский клуб

А ЕСЛИ МЕССИ СОГЛАСИТСЯ, КТО ЕМУ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ 50 млн., ЗАРЕМА???
«Спартак» отреагировал на то, что нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.
Контракт игрока с «Барселоной» был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.
«Пришло время сделать шаг вперeд. Поехали», – написали спартаковцы в твиттере, прикрепив скриншот из игры FIFA 21 с предложением к аргентинцу о переходе в московский клуб.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- 34-летний форвард забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
It's our time to step up. Let's go. https://t.co/xI7ZIakOMR pic.twitter.com/PjjygmUDKp— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 30, 2021