«Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА за 5-6 миллионов

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«Болонья» продолжает проявлять интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву.
По информации TuttoBolognaWeb, итальянский клуб рассматривает 21-летнего футболиста в качестве замены Такехиро Томиясу, который близок к уходу из клуба за 20 миллионов евро.
В случае продажи японца «Болонья» начнет работать над переходом Дивеева. Трансфер оценивается в 5-6 миллионов евро.
- Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов»
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