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    «Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА за 5-6 миллионов

    «Болонья» продолжает проявлять интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву.

    По информации TuttoBolognaWeb, итальянский клуб рассматривает 21-летнего футболиста в качестве замены Такехиро Томиясу, который близок к уходу из клуба за 20 миллионов евро.

    В случае продажи японца «Болонья» начнет работать над переходом Дивеева. Трансфер оценивается в 5-6 миллионов евро.

    • Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов»

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    Источник: TuttoBolognaWeb

    Сайт, посвященный новостям о «Болонье». Одно из подразделений La Gazzetta dello Sport.

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      kokopos 7 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Бухбух 15 минут назад

      Японец стоит в 4 раза дороже россиянина. Ура лимиту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12457

      Skull_Boy 46 минут назад

      Дивеев до пенсии пылить будет за ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18830

      vladimir-7 1 час назад

      Никто Дивеева не отпустит, в ЦСКА и так напряг с защитниками,
      да и продавать "сырого" игрока не имеет никакого смысла.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10061

      BRO_football 1 час назад

      Продавайте. Мы только за.

      1
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      Рейтинг: +18830

      vladimir-7 > BRO_football 1 час назад

      Это ты кому дал согласие?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10061

      BRO_football > vladimir-7 1 час назад

      Армейцам. Эта дырка в обороне уже всех достала. Пусть хотя бы в Болонью ее продадут, авось и научится чему хорошему

      0
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      Рейтинг: +18830

      vladimir-7 > BRO_football 31 минуту назад

      С таким взглядом на положение дел в клубе, тебя переубеждать бесполезно.

      1
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      Рейтинг: +7654

      САДЫЧОК 1 час назад

      А . мне понравился Дивеев...тут , говорят , что он медленный . не поворотливый...но это можно исправить...

      0
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      Рейтинг: +7854

      житель СПб 1 час назад

      Наверное, надо отпускать игроков играть в европейском футболе. Другой вопрос: кто в ЦСКА играть будет?

      0
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      Рейтинг: +18830

      vladimir-7 > житель СПб 1 час назад

      Семак сейчас натренирует свою молодежь перед сезоном,
      вот Зенит и может отпускать играть в Европу.

      1
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      Рейтинг: +7854

      житель СПб > vladimir-7 1 час назад

      Не смешно, печально...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18830

      vladimir-7 > житель СПб 1 час назад

      А это серьезно, как и у тебя, кого надо отпускать
      в Европу. ЦСКА относительно Дивеева подождет.

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      Рейтинг: +7854

      житель СПб > vladimir-7 55 минут назад

      Что будет делать ЦСКА - ни Вас, ни меня не спросят. И гадать бессмысленно.

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