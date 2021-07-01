«Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА за 5-6 миллионов

«Болонья» продолжает проявлять интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву.

По информации TuttoBolognaWeb, итальянский клуб рассматривает 21-летнего футболиста в качестве замены Такехиро Томиясу, который близок к уходу из клуба за 20 миллионов евро.

В случае продажи японца «Болонья» начнет работать над переходом Дивеева. Трансфер оценивается в 5-6 миллионов евро.

Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов»