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«Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА за 5-6 миллионов

1 июля 2021, 18:59
19

«Болонья» продолжает проявлять интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву.

По информации TuttoBolognaWeb, итальянский клуб рассматривает 21-летнего футболиста в качестве замены Такехиро Томиясу, который близок к уходу из клуба за 20 миллионов евро.

В случае продажи японца «Болонья» начнет работать над переходом Дивеева. Трансфер оценивается в 5-6 миллионов евро.

  • Дивеев провел 3 матча на Евро-2020.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен «Венеции» и ряду других клубов»

Источник: TuttoBolognaWeb

Сайт, посвященный новостям о «Болонье». Одно из подразделений La Gazzetta dello Sport.

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Болонья Дивеев Игорь
Комментарии (19)
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житель СПб
1625155768
Наверное, надо отпускать игроков играть в европейском футболе. Другой вопрос: кто в ЦСКА играть будет?
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САДЫЧОК
1625156095
А . мне понравился Дивеев...тут , говорят , что он медленный . не поворотливый...но это можно исправить...
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BRO_football
1625156261
Продавайте. Мы только за.
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vladimir-7
1625156603
Никто Дивеева не отпустит, в ЦСКА и так напряг с защитниками, да и продавать "сырого" игрока не имеет никакого смысла.
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Бухбух
1625160671
Японец стоит в 4 раза дороже россиянина. Ура лимиту.
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kokopos
1625161149
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Ellesar North
1625163652
не космос, вот играть против Урала и косячить элементарно с Динамо да
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Бриг
1625165489
Отдавать, конечно. Правда, дальше он будет, хоть и из запаса Болоньи, считаться супером в сборной, вроде Черышева бездарного.
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a_who
1625198808
Может )))
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zigbert
1625230356
Чтобы как то стабилизировать оборону, вряд ли это будет разумным решением.
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