Marca: Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт с клубом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с клубом.

По информации Marca, 22-летний француз уведомил о своем решении руководство «ПСЖ».

Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает в следующем году. «ПСЖ» не намерен продавать форварда в это трансферное окно и дождется окончания его контракта.