Marca: Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт с клубом

Так то по свински поступает, столько денег вложили в его трансфер
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с клубом.
По информации Marca, 22-летний француз уведомил о своем решении руководство «ПСЖ».
Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает в следующем году. «ПСЖ» не намерен продавать форварда в это трансферное окно и дождется окончания его контракта.
- В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
- «ПСЖ» ранее подписал соглашение с младшим братом нападающего Этаном.