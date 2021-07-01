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    Marca: Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт с клубом

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с клубом.

    По информации Marca, 22-летний француз уведомил о своем решении руководство «ПСЖ».

    Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает в следующем году. «ПСЖ» не намерен продавать форварда в это трансферное окно и дождется окончания его контракта.

    • В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
    • «ПСЖ» ранее подписал соглашение с младшим братом нападающего Этаном.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +38

      footbil 12 минут назад

      Так то по свински поступает, столько денег вложили в его трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30953

      zra78 19 минут назад

      Да просто узнал что Эдер из Локо ушёл и ...:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6194

      серега кашин 20 минут назад

      правильное решение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2015

      diadushka 23 минуты назад

      а если назначат штатным пенальтистом в клубе, подпишет?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Лфшт 25 минут назад

      Тупо уже пересидел он

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66641

      insider_retro 36 минут назад

      Типа, все виноваты что самородок пролетает мимо титулов...

      2
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      Рейтинг: +1423

      koli4ka 46 минут назад

      капризный мальчик "зазвездился"...

      1
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