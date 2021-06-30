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    Клейменов: «Буду пытаться делать так, чтобы вокруг «Спартака» было больше позитива»

    Кирилл Клейменов прокомментировал свое приглашение в совет директоров «Спартака».

    «Я попал в совет директоров московского «Спартака» по приглашению клуба. Лично я не подавал свою кандидатуру. Очевидно, «Спартак» – клуб, который генерирует огромное количество новостей, независимо от того, на каком месте он находится.

    Для меня принципиально важно, чтобы количество новостей со знаком «плюс», превалировало над новостями со знаком «минус». Буду пытаться не только радовать болельщиков «Спартака», но и делать так, чтобы вокруг команды было больше позитива», – сказал Клейменов.

    • Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».
    • Раньше он был ведущим новостей.
    • «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4202

      Из Твери Леха 8 секунд назад

      как это так с ведущего новостей в совет директоров клуба? почему не бывшего футболиста, а работника телевидения на эту должность взяли?

      0
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      Рейтинг: +8754

      NewLife 2 минуты назад

      Для этого тебе надо просто взять самоотвод.

      0
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      Рейтинг: +7614

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Всё понятно с этим кадром...будет пытаться...Ты должен делать !

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      Рейтинг: +6424

      Cleaner 17 минут назад

      Позитив могут создать ТОЛЬКО ПОБЕДЫ Спартака. Остальное пустой треп...

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      Рейтинг: +1237

      serglider 24 минуты назад

      "Позитив" будет в одном случае - если "Спартак" что-то выиграет)))

      0
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      Рейтинг: +623

      tarasofka 36 минут назад

      позорник и п*****с уровня соловьёва, киселёва, скабеевой, шейнина. даже не удивлён, что он нашёл свой клуб. хрякам не завидую.

      1
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      Рейтинг: +23694

      silver29 40 минут назад

      Позитив создает игра команды и результат, а не трепачи за бровкой (((

      1
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      Рейтинг: +13046

      KLIM777 45 минут назад

      запускай телеграм-канал))

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      Рейтинг: +7030

      "supermax" > KLIM777 39 минут назад

      чисто чтоб Зарему разбавить на бомбардире

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      Рейтинг: +13046

      KLIM777 > "supermax" 35 минут назад

      даа)) она скоро выйдет из моды) нужен новый герой)

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