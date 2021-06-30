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  • Клейменов: «Буду пытаться делать так, чтобы вокруг «Спартака» было больше позитива»

Клейменов: «Буду пытаться делать так, чтобы вокруг «Спартака» было больше позитива»

30 июня 2021, 20:06
20

Кирилл Клейменов прокомментировал свое приглашение в совет директоров «Спартака».

«Я попал в совет директоров московского «Спартака» по приглашению клуба. Лично я не подавал свою кандидатуру. Очевидно, «Спартак» – клуб, который генерирует огромное количество новостей, независимо от того, на каком месте он находится.

Для меня принципиально важно, чтобы количество новостей со знаком «плюс», превалировало над новостями со знаком «минус». Буду пытаться не только радовать болельщиков «Спартака», но и делать так, чтобы вокруг команды было больше позитива», – сказал Клейменов.

  • Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».
  • Раньше он был ведущим новостей.
  • «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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serglider
1625074519
"Позитив" будет в одном случае - если "Спартак" что-то выиграет)))
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САДЫЧОК
1625075506
Всё понятно с этим кадром...будет пытаться...Ты должен делать !
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NewLife
1625075862
Для этого тебе надо просто взять самоотвод.
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Из Твери Леха
1625076009
как это так с ведущего новостей в совет директоров клуба? почему не бывшего футболиста, а работника телевидения на эту должность взяли?
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derrik2000
1625079149
"Для меня принципиально важно, чтобы количество новостей со знаком «плюс», превалировало над новостями со знаком «минус». Буду пытаться не только радовать болельщиков «Спартака», но и делать так, чтобы вокруг команды было больше позитива», – сказал Клейменов." УРА!!! Я всё понял!!! Он ТОЖЕ будет главным тренером вместе с Руем! ))) Почему? Дак потому, что второй Антон Фетисов, штатный ***дабол в Спартаке - это уже перебор.
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Ганнибал Лектор
1625117141
Вот это я понимаю - усиление. Теперь новости про победу Спартака над Уфой будут обсуждаться в прайм-тайм на первом канале!
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vladimir-7
1625120154
Федун ещё договаривается с Е. Петросяном в помощь Клейменову и для увеличения позитива команде и Зареме.
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Урия Гип 2
1625120412
Похоже нескоро Спартак начнет в футбол играть.
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Дедуктор
1625143384
Грамотно цели изложил. Если не будет бесить г-жу Зарему, всё у него получится.
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zigbert
1625149197
Важна прежде всего сама игра и результаты команды. Реклама вторична.
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