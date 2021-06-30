Клейменов: «Буду пытаться делать так, чтобы вокруг «Спартака» было больше позитива»

Кирилл Клейменов прокомментировал свое приглашение в совет директоров «Спартака».

«Я попал в совет директоров московского «Спартака» по приглашению клуба. Лично я не подавал свою кандидатуру. Очевидно, «Спартак» – клуб, который генерирует огромное количество новостей, независимо от того, на каком месте он находится.

Для меня принципиально важно, чтобы количество новостей со знаком «плюс», превалировало над новостями со знаком «минус». Буду пытаться не только радовать болельщиков «Спартака», но и делать так, чтобы вокруг команды было больше позитива», – сказал Клейменов.

Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».

Раньше он был ведущим новостей.

«Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»