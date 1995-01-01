Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»

Верните Зарему!!! Она главный спец футбольный в стране...
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о замгендиректора «Первого канала» Кирилле Клейменове, который вошел в совет директоров «Спартака».
«Ещe один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет.
Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат. Главное, выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Арнольдовичем. Пока там с этим проблемки.
P.S. Хоть кто-нибудь придeт в футболе разбирающийся профессионально?
Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили», – написала Салихова.
- Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».
- Раньше он был ведущим новостей.
- «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.