Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о замгендиректора «Первого канала» Кирилле Клейменове, который вошел в совет директоров «Спартака».

«Ещe один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет.

Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат. Главное, выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Арнольдовичем. Пока там с этим проблемки.

P.S. Хоть кто-нибудь придeт в футболе разбирающийся профессионально?

Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили», – написала Салихова.