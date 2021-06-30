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  • Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»

Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»

30 июня 2021, 18:31
22

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о замгендиректора «Первого канала» Кирилле Клейменове, который вошел в совет директоров «Спартака».

«Ещe один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет.

Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат. Главное, выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Арнольдовичем. Пока там с этим проблемки.

P.S. Хоть кто-нибудь придeт в футболе разбирающийся профессионально?

Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили», – написала Салихова.

  • Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».
  • Раньше он был ведущим новостей.
  • «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
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maygli
1625067641
Зарема не лезь уже в это болото функционеров, займись детишками, вырасти новое поколение, может что и получится.
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portero
1625069045
Верните Зарему!!! Она главный спец футбольный в стране...
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Gek Dement
1625073144
Писала, что ушла из телеграмма же, не?
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АКС-74У
1625078108
Зарема, жги дальше!!!
Ответить
kvm
1625080786
долго она борщ варила - соскучились уже...
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SanInstructor
1625082996
ПМС
Ответить
balam
1625088323
ипааать!пропал Спартачок...
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Kollljan
1625113528
Читаю и радуюсь. Веселенький чемпионат будет. Спартаку чемпионства не видать как собственных ушей, но визгу будет...
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ilichkadr
1625123191
Если подобное творится в "народной" команде, то можно представить, что творится с народом, её поддерживающим!!!
Ответить
zigbert
1625146522
Правильно она говорит. На красивых словах далеко не уедешь.
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