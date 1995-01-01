Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Зарема – о Клейменове: «Все мои начинания убили. Придет в «Спартак» хоть кто-нибудь, разбирающийся в футболе?»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о замгендиректора «Первого канала» Кирилле Клейменове, который вошел в совет директоров «Спартака».

    «Ещe один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет.

    Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат. Главное, выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Арнольдовичем. Пока там с этим проблемки.

    P.S. Хоть кто-нибудь придeт в футболе разбирающийся профессионально?

    Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили», – написала Салихова.

    • Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».
    • Раньше он был ведущим новостей.
    • «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:31
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48627

      portero 16 минут назад

      Верните Зарему!!! Она главный спец футбольный в стране...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      aurora5858 34 минуты назад

      Федор подарит Зарема Спартак и будет порядок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +614

      tarasofka 35 минут назад

      главное, что зарема сама сказала в своём знаменитом интервью, что в спартаке был футболист нетрадиционной сексуальной ориентации. мотайте на 57:05. стыдно!

      https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5008

      Fusballer > tarasofka 15 минут назад

      Он сейчас в Зените играет, Дзюбой кличут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4752

      maygli 39 минут назад

      Зарема не лезь уже в это болото функционеров, займись детишками, вырасти новое поколение, может что и получится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18756

      vladimir-7 > maygli 30 минут назад

      Она мечтает не с детишками заниматься, а с юношами,
      которые уже хорошо знают что, куда и как .....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86925
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru