Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Замгендиректора «Первого канала» и бывший ведущий новостей Клейменов вошел в совет директоров «Спартака»

Замгендиректора «Первого канала» и бывший ведущий новостей Клейменов вошел в совет директоров «Спартака»

30 июня 2021, 16:30
21

Заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов стал новым независимым членом совета директоров «Спартака». Такое решение было принято на общем собрании акционеров клуба.

Клейменов будет отвечать за направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении.

Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба – это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере», – передает слова Клейменова пресс-служба «Спартака».

  • Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».
  • Раньше он был ведущим новостей.
  • «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sерж
1625060424
малахова еще позовите
Ответить
DOCTOR PENALTY
1625060525
Радостное событие. Для Клеймёнова. Но не для Спартака. Хорошо ещё, что не Губерниева позвали.
Ответить
paracetamol
1625061988
Интересно, на каком месте ему клеймо поставили?
Ответить
NewLife
1625062363
Не нравится мне эта новость. Человек с первого канала должен по определению обладать качествами, которые мне противны, других там не держат. Но заранее будет неправильно выносить какие-либо приговоры, поживем, увидим.
Ответить
vladimir-7
1625065393
Зарема проверила жирность волос и пробор, одобрила и Федун подписал Клейменова в совет директоров, чтобы спартак показывали на 1 канале.
Ответить
порт
1625065964
Лучше бы тётеньку доктора позвали, с того же канала, которая про машонку всё знает.
Ответить
ivany4
1625066608
Лед тронулся, господа заседатели.)) Правда должность у него какая-то мутная. Но вот то, что подчеркивают его независимость, заслуживает внимание. Правда непонятно от кого независимость. Туман, туман, сплошной туман.
Ответить
maygli
1625067912
А Спартак от этого будет лучше играть?
Ответить
portero
1625068509
Это вместо Фетисова?
Ответить
rjrf
1625077314
Давайте всё гывно соберём
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
18
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
4
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
43
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
22
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+