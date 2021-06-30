Замгендиректора «Первого канала» и бывший ведущий новостей Клейменов вошел в совет директоров «Спартака»

Заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов стал новым независимым членом совета директоров «Спартака». Такое решение было принято на общем собрании акционеров клуба.

Клейменов будет отвечать за направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении.

Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба – это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере», – передает слова Клейменова пресс-служба «Спартака».