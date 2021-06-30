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    Замгендиректора «Первого канала» и бывший ведущий новостей Клейменов вошел в совет директоров «Спартака»

    Заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов стал новым независимым членом совета директоров «Спартака». Такое решение было принято на общем собрании акционеров клуба.

    Клейменов будет отвечать за направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

    «Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении.

    Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба – это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере», – передает слова Клейменова пресс-служба «Спартака».

    • Клейменов – глава Дирекции информационных программ «Первого канала».
    • Раньше он был ведущим новостей.
    • «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3352

      Semenycch 2 минуты назад

      В стаде свиней прибавление?

      0
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      Рейтинг: +8739

      NewLife 24 минуты назад

      Не нравится мне эта новость. Человек с первого канала должен по определению обладать качествами, которые мне противны, других там не держат. Но заранее будет неправильно выносить какие-либо приговоры, поживем, увидим.

      2
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      Рейтинг: +8739

      NewLife > NewLife 12 минут назад

      Может Федуна опять в заблуждение ввели ?

      0
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      Рейтинг: +607

      tarasofka 28 минут назад

      как эта мразь стебала отца мамаева (который уже умер) в прямом эфире с матами - не скоро забудется. как вообще клубы подпускают в руководство такую пропагандосскую шваль.

      2
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      Рейтинг: +11428

      paracetamol 30 минут назад

      Интересно, на каком месте ему клеймо поставили?

      2
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      Рейтинг: +21103

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Радостное событие. Для Клеймёнова. Но не для Спартака. Хорошо ещё, что не Губерниева позвали.

      1
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      Рейтинг: +677

      sерж 56 минут назад

      малахова еще позовите

      5
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      Рейтинг: +677

      sерж > sерж 55 минут назад

      медийка точно будет

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      Рейтинг: +476

      R_a_i_n > sерж 29 минут назад

      Так вроде передавали в Питер его забирают.

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      Рейтинг: +4949

      filosof sparty 1 час назад

      В семье не без урода…

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