Бэйл может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры о переходе полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
По информации журналиста Николо Скиры, в мадридском клубе допускают уход 31-летнего футболиста, поскольку он не входит в планы тренерского штаба Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что валлиец объявит о завершении карьеры после Евро-2020.
- Сезон-2020/21 Бэйл провел в аренде в «Тоттенхэме».
- В его активе 16 голов и 3 ассиста в 34 матчах.
- Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры