Бэйл может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры о переходе полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

По информации журналиста Николо Скиры, в мадридском клубе допускают уход 31-летнего футболиста, поскольку он не входит в планы тренерского штаба Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что валлиец объявит о завершении карьеры после Евро-2020.