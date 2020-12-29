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    Бэйл может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры о переходе полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    По информации журналиста Николо Скиры, в мадридском клубе допускают уход 31-летнего футболиста, поскольку он не входит в планы тренерского штаба Карло Анчелотти.

    Ранее сообщалось, что валлиец объявит о завершении карьеры после Евро-2020.

    • Сезон-2020/21 Бэйл провел в аренде в «Тоттенхэме».
    • В его активе 16 голов и 3 ассиста в 34 матчах.
    • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +66526

      insider_retro 19 минут назад

      Где-то Бэйл и не входит в чьи-то планы, но в МЛС Гарет может успешно ворваться с клюшкой для гольфа наперевес... Он, вполне, сможет стать частью шоу...

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      Рейтинг: +10958

      DeStar 1 час назад

      думаю будет года 3 еще завершать карьеру, хотел бы играть в футбол - претендовал бы на зм, ибо когда хочет может. вот за уэльс че делает, голевых(ни действий а как там это называется) за матч столько же как на прошлом ЧЕ у лидера по ним - де брюйне.

      0
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      Рейтинг: +12401

      Cules2013 1 час назад

      он же карьеру собрался завершать

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