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Бэйл может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

25 июня 2021, 20:28
6

«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры о переходе полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

По информации журналиста Николо Скиры, в мадридском клубе допускают уход 31-летнего футболиста, поскольку он не входит в планы тренерского штаба Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что валлиец объявит о завершении карьеры после Евро-2020.

  • Сезон-2020/21 Бэйл провел в аренде в «Тоттенхэме».
  • В его активе 16 голов и 3 ассиста в 34 матчах.
  • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Твиттер Николо Скиры
США. МЛС Испания. Примера Реал Лос-Анджелес Гэлакси Бэйл Гарет
Комментарии (6)
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Cules2013
1624642387
он же карьеру собрался завершать
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DeStar
1624644598
думаю будет года 3 еще завершать карьеру, хотел бы играть в футбол - претендовал бы на зм, ибо когда хочет может. вот за уэльс че делает, голевых(ни действий а как там это называется) за матч столько же как на прошлом ЧЕ у лидера по ним - де брюйне.
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insider_retro
1624647097
Где-то Бэйл и не входит в чьи-то планы, но в МЛС Гарет может успешно ворваться с клюшкой для гольфа наперевес... Он, вполне, сможет стать частью шоу...
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Mister_Tomsk
1624648692
он очень много заработал, а теперь в сша ему еще подвалят бабла, там клюшкой помашет и пра-правнука останется.
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MaxRnD
1624682520
По стопам Златана ....
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zigbert
1624735293
Для Реала он уже вряд ли потребуется.
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