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    Газизов – о финансовом состоянии «Уфы»: «Подушка безопасности у нас есть»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, есть ли у клуба финансовые проблемы.

    «Клуб пока находится в нормальном состоянии. Пока все как было раньше. Подушка безопасности у нас есть. Она и была у «Уфы». Мы примерно полтора года живем в подобных условиях. Для нас это не ново.

    Поэтому мы ищем новых игроков, которых будем развивать. И если так пойдет дальше, то при любой возможности будем их продавать. Бюджет надо пополнять. Самое главное, чтобы клуб всегда был на плаву», – сказал Газизов.

    • «Уфа» заняла 13-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Газизов вернулся в клуб в марте после работы в «Спартаке».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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