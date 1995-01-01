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    Газизов – о задачах «Уфы» на сезон РПЛ: «Желательно попасть в топ-8»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями перед стартом нового сезона РПЛ.

    «В следующем сезоне мы должны играть в агрессивный и современный футбол. Желательно попасть в восьмерку сильнейших команд. А почему нет?

    Мне кажется, что мы очень достойно прошли конец чемпионата. Тем более мы знаем, что сейчас делаем. «Уфа» понимает, как она будет играть в следующем сезоне. Я смотрю с оптимизмом на игру команды и на ее будущее», – сказал Газизов.

    • «Уфа» заняла 13 место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Новый сезон стартует 25 июля.
    • «Уфа» в первом туре сыграет на выезде с ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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