Главные новости дня. Украина вышла в плей-офф Евро-2020, «Барселона» готова отдать двух игроков за Роналду

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – впервые в истории.

«Барселона» готова отдать за Роналду двух игроков.

Marca: Мбаппе не хочет оставаться в «ПСЖ». Он не верит в проект и просил клуб дать ему уйти.

Гинер: «Как управлял, так и буду управлять ЦСКА. Орешкин никуда не лезет, он помогает со спонсорами».

Джикия хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту со «Спартаком».

AS: Рамос мечтает поиграть с Неймаром. Он склоняется к переходу в «ПСЖ».

Витория: «Я сторонник вакцинации. Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее все это закончится».

Испания в матче со Словакией не реализовала пенальти – пятый подряд.

Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии».

«У меня талант эффектно появиться и вовремя ***». Зарема попрощалась с подписчиками.