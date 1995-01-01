Главные новости дня. Украина вышла в плей-офф Евро-2020, «Барселона» готова отдать двух игроков за Роналду

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7271

      GoLenaStop 46 минут назад

      А, окраина, давай-ка выходи один на один, крест на крест - со шведами, как под Полтавой, теперь с мазепами и прочей шушерой!
      А, поимейте друг друга, на радость всем, под своими традиционными радужными флагами !
      Хи...

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      Рейтинг: +20654

      bset 1 час назад

      Жаль, что не мы не 3-е место в группе заняли. Так жопы у наших "политиков" порвались бы, окажись мы под Украиной без выхода в 1/8.

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