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Главные новости дня. Украина вышла в плей-офф Евро-2020, «Барселона» готова отдать двух игроков за Роналду

24 июня 2021, 00:20
2

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – впервые в истории.

«Барселона» готова отдать за Роналду двух игроков.

Marca: Мбаппе не хочет оставаться в «ПСЖ». Он не верит в проект и просил клуб дать ему уйти.

Гинер: «Как управлял, так и буду управлять ЦСКА. Орешкин никуда не лезет, он помогает со спонсорами».

Джикия хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту со «Спартаком».

AS: Рамос мечтает поиграть с Неймаром. Он склоняется к переходу в «ПСЖ».

Витория: «Я сторонник вакцинации. Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее все это закончится».

Испания в матче со Словакией не реализовала пенальти – пятый подряд.

Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии».

«У меня талант эффектно появиться и вовремя ***». Зарема попрощалась с подписчиками.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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GoLenaStop
1624483276
А, окраина, давай-ка выходи один на один, крест на крест - со шведами, как под Полтавой, теперь с мазепами и прочей шушерой! А, поимейте друг друга, на радость всем, под своими традиционными радужными флагами ! Хи...
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Вомбат
1624517618
Предлагаю не ставит знак равенства между украинскими игроками и украинским марионеточным режимом. Болеть за сборную Украины для русского так же естественно, как за сборную Белоруссии. В сборной Украины если и есть неадекваты с промытыми мозгами, они наверянка погоды не делают. Ни Шевченко, ни лидеры команды -- Ярмоленко, Коноплянка, Зинченко и Малиновский в русофобии не замечены.
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