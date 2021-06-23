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  • Витория: «Я сторонник вакцинации. Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее все это закончится»

Витория: «Я сторонник вакцинации. Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее все это закончится»

23 июня 2021, 17:58
29

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о важности вакцинации от коронавируса.

«Я сам переболел ковидом в ноябре прошлого года. После этого сделал прививку. Знаю об этой болезни столько, что, наверное, сам могу уже давать консультации. Я сторонник вакцинации. Чем скорее, и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее стадионы вновь заполнятся, и это все закончится.

Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. И полностью ему доверяю», – сказал Витория.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (29)
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vladimir-7
1624460992
Руй, не смотри ты российский телевизор ни до обеда, ни после. У кого это у НАС отличный медицинский департамент? В ФРГ или в России?
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MaxRnD
1624461517
Перефразирую: Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее они закончатся ...
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vladimir-7
1624462133
Руй, ты вакцинировался от другой болезни, ты пришел туда, где другой штамм вируса, поэтому тебе надо вакцинироваться от свиного заболевания.
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MaxRnD
1624465562
До тех пор пока некислые бабки можно будет рубить на самом "процессе", никто не будет заинтересован в его скором завершении, а электорат в этой ситуации просто будет использован в качестве подопытных кроликов
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JTherry
1624467246
вакцинация - фигня... Зарема закрыла свой телеграм-канал песней "Вояж"... "у меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя съе**ться..." недолго тешилось дитя...) Cherchez la femme...
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BRO_football
1624467576
Да как же "ЭТО" может закончится, если даже после вакцинации всё равно нужно делать тесты и носить маску? Даже ревакцинацию придумали! Интересно, почему? Не работает что ли первая вакцина? Производство и использование вакцин - это бизнес. И его владельцы не заинтересованы в том, чтобы всё ЭТО поскорее закончилось. Может даже сейчас специально подкручивают статистику заражений, что вакцины лучше продавались.
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VVM1964
1624471030
Думаю что по этому вопросу лучше слушать мнения медиков , вирусологов , а не спортивного тренера - оно ничем не лучше , чем мнение балетмейстера о футболе !
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vladimir-7
1624473510
Руй доложил, что они будут доносить до игроков важность вакцинации, т.к. игроки спартака не вакцинировались и не хотят этого делать.
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Владислав Vlad
1624475880
Виторию можно понять. Человек живёт в определённых границах своего сознания. Он же как думает: "Сверху сказали, что надо уколоться - значит надо. Они же не хотят сделать мне во вред...." В принципе, так многие живут. Медики же не могут врать...) Если сказали купить лекарство в соседней аптеке в тридорога - значит так надо. Всегда вспоминается старый анекдот, когда старый еврей-медик умирает и оставляет своё дело на сына. А сын прибегает к ещё живому отцу и радостно сообщает - "Папа, я вылечил всех твоих пациентов." На что ему отец ответил - "Идиот, на них можно было ещё зарабатывать и зарабатывать....."
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kliker
1624487339
"А кто не вакцинируется - будет тренироваться с дублем" - буркнул Руй в сторону.
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