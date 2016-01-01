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    Витория: «Я сторонник вакцинации. Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее все это закончится»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о важности вакцинации от коронавируса.

    «Я сам переболел ковидом в ноябре прошлого года. После этого сделал прививку. Знаю об этой болезни столько, что, наверное, сам могу уже давать консультации. Я сторонник вакцинации. Чем скорее, и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее стадионы вновь заполнятся, и это все закончится.

    Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. И полностью ему доверяю», – сказал Витория.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +456

      tarasofka 10 минут назад

      спартачей вакцинируют в бане

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      Рейтинг: +14812

      JTherry > tarasofka 2 минуты назад

      бомжей вакцинируют на помойке...

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      Рейтинг: +23322

      silver29 13 минут назад

      Э наивный Руй, не читал ты Маркса, "капитал пойдет на любое преступление ради 300 % прибыли". Пока шуршат лаве, вам в вену как последнему нарику будут каждые полгода вливать мутную жидкость ((( Один тест стоит от 1500 деревянных, в день делают по 40 тыс. вот и посчитайте как фармкомпании приподнимутся, а вирусы уже миллионы лет рядом с человеком живут. Ну вам решать.

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      Рейтинг: +18592

      vladimir-7 17 минут назад

      Руй, ты вакцинировался от другой болезни, ты пришел туда, где
      другой штамм вируса, поэтому тебе надо вакцинироваться от
      свиного заболевания.

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      Рейтинг: +999

      zarsm 22 минуты назад

      Кремлебот)))

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      Рейтинг: +45116

      MaxRnD 27 минут назад

      Перефразирую:
      Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее они закончатся ...

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      Рейтинг: +1388

      кто там 30 минут назад

      Эм а каким образом быстрее это закончится?
      Постоянно штамм меняется. Медики и иже с ними(по крайней мере российские) сначала орали в три горла что прививка не даст заразиться, то после того как привитыши стали всё равно заболевать - начали орать, что будете легче это всё переносить. То что есть случаи, что привитыши некоторые откидывались после прививки и то что прививка эта имеет противопоказания?
      А учитывая что товарищи сверху для народа никуямба хорошего никогда не делала, то вот эта вся *забота* о здоровье и вотэти все *розыгрыши* авто и бабла дают ещё больший повод задуматься о этом. Да и сама верхушка то поголовно привилась?

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      Рейтинг: +18592

      vladimir-7 36 минут назад

      Руй, не смотри ты российский телевизор ни до обеда, ни после.
      У кого это у НАС отличный медицинский департамент? В ФРГ или
      в России?

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      Рейтинг: +461

      O-kolesov 40 минут назад

      Чем быстрее закончится, тем медленнее понесут.

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