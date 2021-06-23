Витория: «Я сторонник вакцинации. Чем больше людей ее пройдут, тем быстрее все это закончится»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о важности вакцинации от коронавируса.

«Я сам переболел ковидом в ноябре прошлого года. После этого сделал прививку. Знаю об этой болезни столько, что, наверное, сам могу уже давать консультации. Я сторонник вакцинации. Чем скорее, и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее стадионы вновь заполнятся, и это все закончится.

Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. И полностью ему доверяю», – сказал Витория.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

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