Витория: «Последнее слово в трансферных вопросах «Спартака» будет за мной»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о работе клуба на трансферном рынке этим летом.

«Нужно ли укреплять позиции правого защитника и опорника? Мы еще посмотрим, будем общаться со спортивным департаментом и примем решения. Последнее слово в этом вопросе будет за мной.

Пока не хочется раскрывать все карты. Отмечу, что мы следили и за теми футболистами, которые вернулись из аренд. Они блестяще показали себя в своих командах. Тем не менее усиление состава будем стараться проводить с хирургической точностью.

Те, кто сейчас находятся в нашем распоряжении, оставляют исключительно хорошее впечатление», – сказал Витория.