Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Витория: «Последнее слово в трансферных вопросах «Спартака» будет за мной»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о работе клуба на трансферном рынке этим летом.

    «Нужно ли укреплять позиции правого защитника и опорника? Мы еще посмотрим, будем общаться со спортивным департаментом и примем решения. Последнее слово в этом вопросе будет за мной.

    Пока не хочется раскрывать все карты. Отмечу, что мы следили и за теми футболистами, которые вернулись из аренд. Они блестяще показали себя в своих командах. Тем не менее усиление состава будем стараться проводить с хирургической точностью.

    Те, кто сейчас находятся в нашем распоряжении, оставляют исключительно хорошее впечатление», – сказал Витория.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • В минувшем сезоне РПЛ команда финишировала на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:25
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8540

      alp 34 минуты назад

      Витория: «Последнее слово в трансферных вопросах «Спартака» будет за мной»

      где то задорной улыбкой растянула лицо зарема

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18579

      vladimir-7 > alp 21 минуту назад

      ... и покрутила указательным пальцем у виска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      Semargl18 34 минуты назад

      Птичка наивняк... не решает там тренер нихрена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      the teacher 45 минут назад

      Он совсем отбитый походу )) Ну кто ему даст что-то там решать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86711

      zigbert 57 минут назад

      В идеале так и должно быть. На самом же деле все может получиться иначе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7467

      САДЫЧОК 1 час назад

      Руй Витория ...Я знаю что надо вырезать хирургически у Спартака ! И сразу всё будет ОК !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18579

      vladimir-7 > САДЫЧОК 18 минут назад

      Отрезать у спартака хвост, но по самую шею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2604

      Дедуктор 1 час назад

      Руй, ты, конечно, большой молодец. Правильно излагаешь. Но не забывай. Госпожа предупреждала ... чтоб ее не бесили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      R_a_i_n 1 час назад

      Наивный чукотский юноша)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23337

      Боцман59rus 1 час назад

      - жалко мне тебя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15375

      derrik2000 > Боцман59rus 1 час назад

      Не жалей!
      У него оклад - дай Бог каждому!
      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15375

      derrik2000 1 час назад

      Интересно, а Зарема проверила ЛИЧНО, грязные ли у него волосы???
      )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10878

      ilichkadr 1 час назад

      Ни фига себе отмочил!? Ай дай Руй, ай да наивное дитя!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86698
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66493
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru