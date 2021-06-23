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    AS: Рамос мечтает поиграть с Неймаром. Он склоняется к переходу в «ПСЖ»

    «ПСЖ» лидирует в гонке за экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса.

    По информации AS, Рамос мечтает поиграть в одной команде с Неймаром, который недавно продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

    Футболисты давно поддерживают дружеские отношения. После ухода из «Реала» на прошлой неделе 35-летний защитник обменялся с бразильским форвардом несколькими сообщениями.

    В пользу «ПСЖ» говорит и наличие в составе бывших одноклубников Рамоса – Кейлора Наваса и Анхеля Ди Марии, а также четырех соотечественников – Пабло Сарабии, Андера Эрреры, Серхио Рико и Хуана Берната.

    Помимо «ПСЖ» защитник рассматривает варианты с переходом в «Челси», «Баварию» и «Манчестер Сити». Для каждого клуба его требования одинаковы: контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

    • Рамос – свободный агент.
    • Он провел в «Реале» 16 сезонов.
    • Центрбек хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1388

      кто там 1 час назад

      *Футболисты давно поддерживают дружеские отношения. После ухода из «Реала» на прошлой неделе 35-летний защитник обменялся с бразильским форвардом несколькими сообщениями.*

      Я с девушкой вчера весь день обменивался сообщениями, можно уже сказать что мы в браке?

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