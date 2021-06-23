AS: Рамос мечтает поиграть с Неймаром. Он склоняется к переходу в «ПСЖ»

*Футболисты давно поддерживают дружеские отношения. После ухода из «Реала» на прошлой неделе 35-летний защитник обменялся с бразильским форвардом несколькими сообщениями.*
Я с девушкой вчера весь день обменивался сообщениями, можно уже сказать что мы в браке?
«ПСЖ» лидирует в гонке за экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса.
По информации AS, Рамос мечтает поиграть в одной команде с Неймаром, который недавно продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
Футболисты давно поддерживают дружеские отношения. После ухода из «Реала» на прошлой неделе 35-летний защитник обменялся с бразильским форвардом несколькими сообщениями.
В пользу «ПСЖ» говорит и наличие в составе бывших одноклубников Рамоса – Кейлора Наваса и Анхеля Ди Марии, а также четырех соотечественников – Пабло Сарабии, Андера Эрреры, Серхио Рико и Хуана Берната.
Помимо «ПСЖ» защитник рассматривает варианты с переходом в «Челси», «Баварию» и «Манчестер Сити». Для каждого клуба его требования одинаковы: контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.
- Рамос – свободный агент.
- Он провел в «Реале» 16 сезонов.
- Центрбек хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.