Marca: Мбаппе не хочет оставаться в «ПСЖ». Он не верит в проект и просил клуб дать ему уйти

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Marca, 22-летний форвард не хочет оставаться в «ПСЖ». Он не верит в проект спортивного директора клуба Леонардо.

Мбаппе просил «ПСЖ» дать ему уйти. Если это не случится сейчас, француз покинет клуб бесплатно следующим летом.