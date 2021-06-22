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    Marca: Мбаппе не хочет оставаться в «ПСЖ». Он не верит в проект и просил клуб дать ему уйти

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации Marca, 22-летний форвард не хочет оставаться в «ПСЖ». Он не верит в проект спортивного директора клуба Леонардо.

    Мбаппе просил «ПСЖ» дать ему уйти. Если это не случится сейчас, француз покинет клуб бесплатно следующим летом.

    • В «ПСЖ» неоднократно заявляли, что Мбаппе не уйдет из клуба.
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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