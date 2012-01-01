Испания в матче со Словакией не реализовала пенальти – пятый подряд

Сомнений по поводу победы Испании нет.
А, Дубравка - самый яркий игрок матча!
Удачи, парень, прошёл настоящую закалку!..
В эти минуты проходит матч третьего тура группы Е Евро-2020 между сборными Словакии и Испании. На 11-й минуте форвард испанцев Альваро Мората не реализовал пенальти.
Это пятый подряд нереализованный испанцами пенальти.
- Испания еще не гарантировала себе попадание в плей-офф.
- В предыдущем матче против Польши Испания также не реализовала пенальти.
- Словаки в случае ничьей выходят в плей-офф.