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    Испания в матче со Словакией не реализовала пенальти – пятый подряд

    В эти минуты проходит матч третьего тура группы Е Евро-2020 между сборными Словакии и Испании. На 11-й минуте форвард испанцев Альваро Мората не реализовал пенальти.

    Это пятый подряд нереализованный испанцами пенальти.

    • Испания еще не гарантировала себе попадание в плей-офф.
    • В предыдущем матче против Польши Испания также не реализовала пенальти.
    • Словаки в случае ничьей выходят в плей-офф.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7268

      GoLenaStop 1 час назад

      Сомнений по поводу победы Испании нет.
      А, Дубравка - самый яркий игрок матча!
      Удачи, парень, прошёл настоящую закалку!..

      1
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      Рейтинг: +12362

      Cules2013 1 час назад

      Какое же Мората днище. Человек настолько психологически нестабилен, что сегодня он - супермен, а завтра уже может 3 раза подряд в пустые не попасть. Энрике зря ему доверяет. Чемпионат Европы - это короткий турнир, где результат каждого матча важен, каждый гол на счету. Нет времени раскачку.

      0
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      Рейтинг: +939

      САНЁК17 1 час назад

      Мората успешный офсайдест,сколько атак он исчерпал,он и ещё пенальти не мог реализовать?

      1
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      Рейтинг: +23357

      Боцман59rus 1 час назад

      - испанцы играют с огнем, хотя их и ничья устроит, выйдут с третьего места, опередят по разнице Украину и Финляндию)))

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