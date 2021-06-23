Джикия хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту со «Спартаком»

«Спартак» близок к продлению контракта с защитником Георгием Джикией.
По информации журналиста Максима Алланазарова, в столичном клубе уверены, что капитан команды в течение месяца поставит подпись под новым контрактом.
Ради этого «Спартаку» придется повысить зарплату Джикии. Игрока устроит предложение в районе 3 миллионов евро в год без учета бонусов.
- Сообщалось, что Джикия хочет включить в новый контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
- Джикия провел 28 матчей в минувшем сезоне РПЛ.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова