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    Джикия хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту со «Спартаком»

    «Спартак» близок к продлению контракта с защитником Георгием Джикией.

    По информации журналиста Максима Алланазарова, в столичном клубе уверены, что капитан команды в течение месяца поставит подпись под новым контрактом.

    Ради этого «Спартаку» придется повысить зарплату Джикии. Игрока устроит предложение в районе 3 миллионов евро в год без учета бонусов.

    • Сообщалось, что Джикия хочет включить в новый контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
    • Джикия провел 28 матчей в минувшем сезоне РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +8540

      alp 32 минуты назад

      о х у е л, щетаю..

      2
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      Рейтинг: +8624

      NewLife 42 минуты назад

      Дитя лимита !

      2
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      Рейтинг: +984

      mig28 46 минут назад

      Вот потому чо такие бешенные бабки платят, они и не думают пахать и уехать в Европу! Правильно, на*ер ему за 500 тыщ. в европе жопу рвать, если можно в Москве 3 мульта просто получить. З/п нужно уменьшать в сотни раз! у них стимула нет никакого

      3
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      Рейтинг: +10878

      ilichkadr > mig28 32 минуты назад

      Уехать в Европу они все хотят, но не пахать, а на ПМЖ. А пока есть возможность стричь бабосы благодаря российскому паспорту, то все силы брошены исключительно на евро-размер в контракте.
      P.S. О каком патриотизме может идти речь, если главный чабан, он же - джигит, он же - физрук-, он же главный тренер сборной Великой России, владелец рыбзавода, который не поёт гимн РФ?

      0
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      Рейтинг: +7467

      САДЫЧОК 49 минут назад

      Нужно отменить лимит ! И всё ! Наши футболисты Сразу начнут рвать и метать ! Исчезнут лоббисты лимита , заколачивающие на этом огромные деньги ( всякая шушера агенты .
      И . тогда Джикия будет стоить столько -сколько на самом деле стоит !

      5
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      Рейтинг: +364

      vsolon > САДЫЧОК 43 минуты назад

      уже VAR внедрили....

      0
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      Рейтинг: +7467

      САДЫЧОК > vsolon 42 минуты назад

      VAR -всё равно лучше , чем какой нибудь Лапочкин или Сухина ...

      0
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      Рейтинг: +2858

      Алехсбургер. 51 минуту назад

      без четырёх матчей чемпион Европы,х уле..
      И не попрёшь против..

      5
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      Рейтинг: +1182

      Atom2020 1 час назад

      3 млн. рублей было бы выше крыши. За что им такие деньжищи-то платить? Федун опомнись! Гони всех дармоедов ссаной метлой.

      7
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      Рейтинг: +467

      Damir07 1 час назад

      Вот почему они не играют за сборные зачем за пару тысяч долларов играть когда тебе стабильно 3 ляма будут платить в клубе пересмотрите сперва свои приоритеты вот что принесло на квоту на легионеров

      3
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      Рейтинг: +2085

      FRZZ 1 час назад

      Ужасно наглый....... он не заслуживает повышения зарплаты, скорее всего наоборот, снижать нужно.

      6
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      Рейтинг: +7467

      САДЫЧОК 1 час назад

      Этот , так сказать игрок . не стоит и ломанного гроша !

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      Рейтинг: +10878

      ilichkadr 1 час назад

      "Джикия хочет включить в новый контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов."
      Неужели найдется клуб, который захочет оторвать Джикию у Спартака вместе с руками? Вместо того, чтобы на Жорика скидку обозначить, так ему в контракт космические отступные лепят. Явно что-то курят не потребное.........

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