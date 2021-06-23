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  • Джикия хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту со «Спартаком»

Джикия хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту со «Спартаком»

23 июня 2021, 14:10
49

«Спартак» близок к продлению контракта с защитником Георгием Джикией.

По информации журналиста Максима Алланазарова, в столичном клубе уверены, что капитан команды в течение месяца поставит подпись под новым контрактом.

Ради этого «Спартаку» придется повысить зарплату Джикии. Игрока устроит предложение в районе 3 миллионов евро в год без учета бонусов.

  • Сообщалось, что Джикия хочет включить в новый контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов.
  • Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
  • Джикия провел 28 матчей в минувшем сезоне РПЛ.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (49)
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Боцман59rus
1624447222
- а что послужило поводом, удачное выступление в сборной? Отменяйте лимит и пусть паспортисты лапу сосут)))
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Fusballer
1624447660
Ну а шо, как никак звезда евро!
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Чермындыр
1624448611
Потолок зарплат вводить как можно скорее, чтобы вот такие обрыганы не диктовали условия
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ilichkadr
1624448634
"Джикия хочет включить в новый контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов." Неужели найдется клуб, который захочет оторвать Джикию у Спартака вместе с руками? Вместо того, чтобы на Жорика скидку обозначить, так ему в контракт космические отступные лепят. Явно что-то курят не потребное.........
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САДЫЧОК
1624448966
Этот , так сказать игрок . не стоит и ломанного гроша !
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Atom2020
1624450177
3 млн. рублей было бы выше крыши. За что им такие деньжищи-то платить? Федун опомнись! Гони всех дармоедов ссаной метлой.
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Алехсбургер.
1624451162
без четырёх матчей чемпион Европы,х уле.. И не попрёшь против..
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САДЫЧОК
1624451251
Нужно отменить лимит ! И всё ! Наши футболисты Сразу начнут рвать и метать ! Исчезнут лоббисты лимита , заколачивающие на этом огромные деньги ( всякая шушера агенты . И . тогда Джикия будет стоить столько -сколько на самом деле стоит !
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alp
1624452302
о х у е л, щетаю..
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САДЫЧОК
1624457060
Ему надо показать статистику его игры с датчанами Это антирекорд всего мирового футбола 0 выигранных верховых единоборств, 0 отборов, 0 перехватов. 2 выноса и 1 заблокированный удар.
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