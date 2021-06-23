Джикия хочет получать 3 миллиона в год без учета бонусов по новому контракту со «Спартаком»

«Спартак» близок к продлению контракта с защитником Георгием Джикией.

По информации журналиста Максима Алланазарова, в столичном клубе уверены, что капитан команды в течение месяца поставит подпись под новым контрактом.

Ради этого «Спартаку» придется повысить зарплату Джикии. Игрока устроит предложение в районе 3 миллионов евро в год без учета бонусов.