«РБ-Спорт»: Джикия хочет включить в контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов

Защитник «Спартака» Георгий Джикия близок к продлению контракта с клубом.

По информации «РБ-Спорта», стороны сошлись во мнении почти по всем вопросам. Ожидается, что Джикия подпишет контракт со «Спартаком» на четыре года с незначительным увеличением зарплаты.

Сообщается, что 27-летний защитник хочет включить в новый контракт пункт об отступных для европейских клубов. «Спартак» пока не согласен с этим условием.