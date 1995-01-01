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    «РБ-Спорт»: Джикия хочет включить в контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия близок к продлению контракта с клубом.

    По информации «РБ-Спорта», стороны сошлись во мнении почти по всем вопросам. Ожидается, что Джикия подпишет контракт со «Спартаком» на четыре года с незначительным увеличением зарплаты.

    Сообщается, что 27-летний защитник хочет включить в новый контракт пункт об отступных для европейских клубов. «Спартак» пока не согласен с этим условием.

    • Новый контракт Джикии со «Спартаком» может быть подписан после Евро-2020.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
    • Джикия провел 30 матчей в текущем сезоне, сделал 2 ассиста.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22299

      Боцман59rus 6 минут назад

      У него в каждом матче отступные, перед соперником...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Кому , нужен , этот распиаренный медленный без паса не умеющий играть головой и держать позицию карлик (для центра обороны )?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7283

      житель СПб 21 минуту назад

      Я бы порадовался за Спартак, если бы с ним контракт вообще не продлили!

      2
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