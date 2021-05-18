«РБ-Спорт»: Джикия хочет включить в контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов

Защитник «Спартака» Георгий Джикия близок к продлению контракта с клубом.
По информации «РБ-Спорта», стороны сошлись во мнении почти по всем вопросам. Ожидается, что Джикия подпишет контракт со «Спартаком» на четыре года с незначительным увеличением зарплаты.
Сообщается, что 27-летний защитник хочет включить в новый контракт пункт об отступных для европейских клубов. «Спартак» пока не согласен с этим условием.
- Новый контракт Джикии со «Спартаком» может быть подписан после Евро-2020.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
- Джикия провел 30 матчей в текущем сезоне, сделал 2 ассиста.
Источник: «РБ-Спорт»