Гинер: «Как управлял, так и буду управлять ЦСКА. Орешкин никуда не лезет, он помогает со спонсорами»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о противоречиях с председателем совета директоров клуба и помощником президента России Максимом Орешкиным.

– В СМИ довольно часто идут вбросы, что существуют некие противоречия между председателем совета директоров и менеджментом клуба. Так ли это?

– Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее.

Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам.

Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Знаете, можно как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так.

ЦСКА занял шестое место в минувшем сезоне РПЛ.

Клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

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