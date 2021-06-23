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  • Гинер: «Как управлял, так и буду управлять ЦСКА. Орешкин никуда не лезет, он помогает со спонсорами»

Гинер: «Как управлял, так и буду управлять ЦСКА. Орешкин никуда не лезет, он помогает со спонсорами»

23 июня 2021, 13:51
12

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о противоречиях с председателем совета директоров клуба и помощником президента России Максимом Орешкиным.

– В СМИ довольно часто идут вбросы, что существуют некие противоречия между председателем совета директоров и менеджментом клуба. Так ли это?

– Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее.

Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам.

Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Знаете, можно как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так.

  • ЦСКА занял шестое место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Гинер: «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства. Не рассматривали никого, кроме Березуцкого»

Гинер: «Не думаю, что у ЦСКА еще будут трансферы»

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (12)
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Вомбат
1624446129
Если вы, господин Гинер, и вправду два последних года управляли ФК ЦСКА, то как вы объясните такую резкую деградацию команды, такие дурацкие трансферы и такую тренерскую чехарду? Раньше при вас такого не было. Может быть пора вам на покой? Отдохнуть, полечиться, переосмыслить сделанное?
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АКС-74У
1624446271
То есть решение продать Влашича, лучшего игрока команды, это решение Гинера? Мертвого Чалова за 30 лямон не продали, а Влашича собираются продать... как-то это странно выглядит, нехарактерно для Гинера.
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кто там
1624446326
В последние года, хреновенько управляете..
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NewLife
1624446511
Конюшня была частным клубом и оказалась на грани банкротства. Ее тогда просто повесили на шею государству, а действующие лица и исполнители остались те же. Помните сцену из фильма "Волга,Волга" - с фразой: "я буду кричать, а ты отвечать".
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DOCTOR PENALTY
1624447723
Не три нам уши, Леннорыч, там, где банкиры - там сплошная дебильная оптимизация, и никуда ты от этого не денешься.(
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Боцман59rus
1624447799
молодцы, даже с еврокубков вовремя слились, чтобы не позориться, как другие клубы, правда пару сезонов поледних, репутацию вам подмочили
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derrik2000
1624448032
"Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам." Ага-ага. Гинер ГОВОРИЛ, а Орешким рядом стоял со "шпаргалкой-подсказкой". )))
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Dominator777
1624453608
Ну, а что вы еще хотели от Гинера услышать? Он же не Зарема, которая своими высказываниями народ посмешила!
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Plyash
1624460197
Вот это косенсус,просто завидки берут.
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Snek
1624468868
Хотелось бы верить...
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