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    Гинер: «Как управлял, так и буду управлять ЦСКА. Орешкин никуда не лезет, он помогает со спонсорами»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о противоречиях с председателем совета директоров клуба и помощником президента России Максимом Орешкиным.

    – В СМИ довольно часто идут вбросы, что существуют некие противоречия между председателем совета директоров и менеджментом клуба. Так ли это?

    – Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее.

    Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам.

    Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Знаете, можно как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так.

    • ЦСКА занял шестое место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

    Гинер: «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства. Не рассматривали никого, кроме Березуцкого»

    Гинер: «Не думаю, что у ЦСКА еще будут трансферы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13106

      Dominator777 11 минут назад

      Ну, а что вы еще хотели от Гинера услышать? Он же не Зарема, которая своими высказываниями народ посмешила!

      0
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      Рейтинг: +15375

      derrik2000 1 час назад

      "Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам."

      Ага-ага.
      Гинер ГОВОРИЛ, а Орешким рядом стоял со "шпаргалкой-подсказкой".
      )))

      1
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      Рейтинг: +23337

      Боцман59rus 1 час назад

      молодцы, даже с еврокубков вовремя слились, чтобы не позориться, как другие клубы, правда пару сезонов поледних, репутацию вам подмочили

      2
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      Рейтинг: +21065

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не три нам уши, Леннорыч, там, где банкиры - там сплошная дебильная оптимизация, и никуда ты от этого не денешься.(

      0
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      Рейтинг: +8624

      NewLife 2 часа назад

      Конюшня была частным клубом и оказалась на грани банкротства. Ее тогда просто повесили на шею государству, а действующие лица и исполнители остались те же. Помните сцену из фильма "Волга,Волга" - с фразой: "я буду кричать, а ты отвечать".

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      Рейтинг: +1383

      кто там 2 часа назад

      В последние года, хреновенько управляете..

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      Рейтинг: +701

      АКМ-74У 2 часа назад

      То есть решение продать Влашича, лучшего игрока команды, это решение Гинера? Мертвого Чалова за 30 лямон не продали, а Влашича собираются продать... как-то это странно выглядит, нехарактерно для Гинера.

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      Рейтинг: +8841

      Вомбат 2 часа назад

      Если вы, господин Гинер, и вправду два последних года управляли ФК ЦСКА, то как вы объясните такую резкую деградацию команды, такие дурацкие трансферы и такую тренерскую чехарду? Раньше при вас такого не было. Может быть пора вам на покой? Отдохнуть, полечиться, переосмыслить сделанное?

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