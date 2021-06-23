«У меня талант эффектно появиться и вовремя ***». Зарема попрощалась с подписчиками

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила об уходе из телеграма. Она попрощалась с аудиторией.

«Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм!

У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя *** [уйти].

Не скучайте!» – написала Салихова.

Также Зарема выложила «фото на прощание», где показывает средний палец. Его она подписала так.

«Извините, что не в чeрных колготках! В колготках теперь только «надо спросить у мужа».

На этой неделе вышло ютуб-интервью Салиховой Ксении Собчак .

. Салихова входила в совет директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.

Накануне «Спартак» выступил с заявлением по поводу выступлений Салиховой в медиаполе.

Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»