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  • «У меня талант эффектно появиться и вовремя ***». Зарема попрощалась с подписчиками

«У меня талант эффектно появиться и вовремя ***». Зарема попрощалась с подписчиками

23 июня 2021, 19:57
33

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила об уходе из телеграма. Она попрощалась с аудиторией.

«Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм!

У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя *** [уйти].

Не скучайте!» – написала Салихова.

Также Зарема выложила «фото на прощание», где показывает средний палец. Его она подписала так.

«Извините, что не в чeрных колготках! В колготках теперь только «надо спросить у мужа».

  • На этой неделе вышло ютуб-интервью Салиховой Ксении Собчак.
  • Салихова входила в совет директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.
  • Накануне «Спартак» выступил с заявлением по поводу выступлений Салиховой в медиаполе.

Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (33)
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Боцман59rus
1624468166
- талант у тебя видимо только один. Леня решил, что это стоит того)))
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kvm
1624468793
ТП 80 лвл
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Plyash
1624469306
Зарема,солнышко,нам будет тебя не хватать.
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Maxi_7
1624470202
Когда слышу мат от женщины, сразу пропадает её восприятие как таковой... Женщины, не будьте хабалками и не говорите как продавщицы с базара...
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Fusballer
1624470203
Вовремя съе...ться тоже талант.
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VVM1964
1624471216
ЗРЯ - с тобой было веселее в нашем болоте ))
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baden69
1624471320
Девушка чересчур высокого мнения о себе, хотя абсолютно ничего из себя не представляет ни как женщина, ни как инсайдер. Абсолютно популистские ( с желтизной) новости. И это очень кулюторно сказано...
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NewLife
1624474550
Поураганила достаточно. Видимо Арнольдыч включил глушилку.
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житель СПб
1624478570
А жаль: ее откровения было читать интересно. Многое прояснялось.
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zigbert
1624518211
Каждый сверчок должен знать свой шесток.
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