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    «У меня талант эффектно появиться и вовремя ***». Зарема попрощалась с подписчиками

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила об уходе из телеграма. Она попрощалась с аудиторией.

    «Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм!

    У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя *** [уйти].

    Не скучайте!» – написала Салихова.

    Также Зарема выложила «фото на прощание», где показывает средний палец. Его она подписала так.

    «Извините, что не в чeрных колготках! В колготках теперь только «надо спросить у мужа».

    • На этой неделе вышло ютуб-интервью Салиховой Ксении Собчак.
    • Салихова входила в совет директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.
    • Накануне «Спартак» выступил с заявлением по поводу выступлений Салиховой в медиаполе.

    Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии11
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      Рейтинг: +26954

      VVM1964 15 секунд назад

      ЗРЯ - с тобой было веселее в нашем болоте ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      стоп кран 10 минут назад

      В колготках теперь только «надо спросить у мужа».=======Ну понятно. Федуну надоел её словесный понос против Спартака, вот и прописал ей тормоз. Сказал ей ---типа--- Я миллиардер, а ты тока моделька, которую я выбрал из сотен, и которой я разрешил рожать детей под моей фамилией...Спартак тебе дал, а ты там срач устроила...А ведь это клуб со столетней историей. Будешь теперь домохозяйкой, большего ты не стоишь.
      Ну что ж. Наконец то Федун проснулся.С чем Спартак и поздравляем.! Фанфары.

      1
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      Рейтинг: +26954

      VVM1964 > стоп кран 2 минуты назад

      Я так понимаю ты лично при этом присутствовал ))

      0
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      Рейтинг: +4908

      Fusballer 17 минут назад

      Вовремя съе...ться тоже талант.

      3
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      Рейтинг: +1267

      Maxi_7 17 минут назад

      Когда слышу мат от женщины, сразу пропадает её восприятие как таковой...
      Женщины, не будьте хабалками и не говорите как продавщицы с базара...

      2
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      Рейтинг: +23333

      silver29 30 минут назад

      Зарема, не важно какие на тебе кеды если ты в них гуляешь по Парижу. Кстати передай мужу, что ему тоже пора ***** (уйти).

      0
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      Рейтинг: +6165

      playsh 32 минуты назад

      Зарема,солнышко,нам будет тебя не хватать.

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      Рейтинг: +220

      стоп кран > playsh 10 минут назад

      Ты суръезно ?

      0
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      Рейтинг: +6165

      playsh > стоп кран 3 секунды назад

      Вполне.Информацией интересной она снабжала нас регулярно.
      И откровенных ляпов,как некоторые,не будем указывать пальцем,себе не позволяла.

      0
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      Рейтинг: +1748

      kvm 40 минут назад

      ТП 80 лвл

      1
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      Рейтинг: +23357

      Боцман59rus 51 минуту назад

      - талант у тебя видимо только один. Леня решил, что это стоит того)))

      5
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