«У меня талант эффектно появиться и вовремя ***». Зарема попрощалась с подписчиками

ЗРЯ - с тобой было веселее в нашем болоте ))
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила об уходе из телеграма. Она попрощалась с аудиторией.
«Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм!
У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя *** [уйти].
Не скучайте!» – написала Салихова.
Также Зарема выложила «фото на прощание», где показывает средний палец. Его она подписала так.
«Извините, что не в чeрных колготках! В колготках теперь только «надо спросить у мужа».
- На этой неделе вышло ютуб-интервью Салиховой Ксении Собчак.
- Салихова входила в совет директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.
- Накануне «Спартак» выступил с заявлением по поводу выступлений Салиховой в медиаполе.
Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»