«Спартак»: «Слова госпожи Салиховой – это мнение частного лица, не имеющее отношения к позиции или политике клуба»

Совет директоров «Спартака» выпустил заявление с напоминанием того, что слова Заремы Салиховой не отображают позицию клуба.

«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.

Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – говорится в заявлении.