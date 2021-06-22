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    «Спартак»: «Слова госпожи Салиховой – это мнение частного лица, не имеющее отношения к позиции или политике клуба»

    Совет директоров «Спартака» выпустил заявление с напоминанием того, что слова Заремы Салиховой не отображают позицию клуба.

    «В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

    Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.

    Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – говорится в заявлении.

    • Салихова – гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
    • Она входила в совет директоров клуба с 3 по 21 мая.
    • Причина ухода из управляющего органа – несогласие с назначением Руя Витории на пост главного тренера.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +14790

      JTherry 1 минуту назад

      Зарема вышла из СД в мае... наконец-то разъяснили, могли бы это и пораньше сделать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23257

      Боцман59rus 17 минут назад

      "госпожа" - это раздел в порно, или социальный статус?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Октавиус 20 минут назад

      Неужели такой серьёзный бизнесмен не может заткнуть свою бабу?

      1
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      ...
      Рейтинг: +23257

      Боцман59rus > Октавиус 8 минут назад

      - у серьезных бизнесменов и жены соответствующие, а не бывшие экскортницы с дипломом из перехода. Я вот про жену Гинера ничего не слышал, ва всяком случае в таком контексте. Вот и вся разница Евгена Леонорыча, с этим кудрявым куколдом в кепке

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      Рейтинг: +18559

      vladimir-7 > Октавиус 6 минут назад

      Она пригрозила ему, что снимет его с обслуживания ...

      1
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      Рейтинг: +304

      Октавиус 20 минут назад

      Какой же ад)))

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