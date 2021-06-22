«Спартак»: «Слова госпожи Салиховой – это мнение частного лица, не имеющее отношения к позиции или политике клуба»

Совет директоров «Спартака» выпустил заявление с напоминанием того, что слова Заремы Салиховой не отображают позицию клуба.
«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.
Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.
Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – говорится в заявлении.
- Салихова – гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
- Она входила в совет директоров клуба с 3 по 21 мая.
- Причина ухода из управляющего органа – несогласие с назначением Руя Витории на пост главного тренера.
Источник: Официальный сайт «Спартака»