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  • «Спартак»: «Слова госпожи Салиховой – это мнение частного лица, не имеющее отношения к позиции или политике клуба»

«Спартак»: «Слова госпожи Салиховой – это мнение частного лица, не имеющее отношения к позиции или политике клуба»

22 июня 2021, 17:40
25

Совет директоров «Спартака» выпустил заявление с напоминанием того, что слова Заремы Салиховой не отображают позицию клуба.

«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.

Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – говорится в заявлении.

  • Салихова – гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • Она входила в совет директоров клуба с 3 по 21 мая.
  • Причина ухода из управляющего органа – несогласие с назначением Руя Витории на пост главного тренера.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (25)
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Октавиус
1624373286
Какой же ад)))
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Октавиус
1624373322
Неужели такой серьёзный бизнесмен не может заткнуть свою бабу?
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Боцман59rus
1624373447
"госпожа" - это раздел в порно, или социальный статус?
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JTherry
1624374684
Зарема вышла из СД в мае... наконец-то разъяснили, могли бы это и пораньше сделать... собственно, многие болельщики правильно восприняли инфу из ее "телеги", ибо надо быть совсем дебилом, чтобы этот "слив" воспринимать всерьез...
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paracetamol
1624375646
Вы бы сначала от денег ее хмыря отказались, а потом бы сюсюкули. А то как-то по свински получаем: и деньги берем от хозяина, и за руку дающего кусаем!
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ivany4
1624376292
Мы оценили мнение частного лица о ситуации в клубе. Почему то, ни одного опровержения о сказанном. Только молчаливая констатация произошедшего. Поздно пить боржоми, когда сдернули пыльное покрывало с темных делишек.))
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derrik2000
1624377962
ФУФЛО какое-то... Получается, что и САМ Федун, и его брат Андрей, которые являются членами совета директоров, а Леонид к тому же ещё и, вместе с Алекперовым, является одним из главных акционеров клуба, стали грозить жене Леонида Федуна Зареме??? Самим-то не смешно??? Это, наверное, очередной балаган "от Антона Фетисова", который, как уже не раз убеждаюсь, умеет из конфетки делать ховно.
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NewLife
1624378013
Справедливости ради надо добавить, что это частное лицо имеет определенное влияние на владельца клуба.
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general.lizyukov
1624388958
Ну так подайте на неё в суд за опорочивание деловой репутации клуба. Она вас позорит, не себя.
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inzek
1624399154
может оно не имеет отношения к официальной позиции клуба, но оно все же правильное) хоть она и много лишнего говорит)
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