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  • Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

21 июня 2021, 15:11
38

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о взаимоотношениях экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова с Доменико Тедеско.

«Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Федуном говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации.

Однажды он услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернeров сказала, что для меня самое главное, чтобы был не гей. Он понял – ага, вот как можно избавиться Тедеско!

Я была в шоке. Говорю: «Леонид, что мы будем делать?» Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско – не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один. «Скажи мне честно, это правда?». Он ответил: «Вы что?!»

Газизов говорил: «У Тедеско нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает». Мы же тогда не знали, что он такой балабол. Газизов – мастер плести интриги. Тедеско сказал: «Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю, не хочу, чтобы это их касалось». Спросила его про глаза, он сказал: «Много компьютера, у меня сухость». Сказала, чтобы шeл к врачам», – сказал Салихова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • Тедеско покинул московский клуб этим летом.

Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

Источник: Ютуб-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль
Комментарии (38)
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Enter2006
1624277927
Всё, вызывайте ей дурку, полный пипец...
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Алехсбургер.
1624278875
Кто заткнёт этотПМСный фонтан?
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Крейсер
1624278902
Молодец Зарема. Пока во всём молодец. Не дала шарлатану-Газизову убрать Тедеско. Не дала Попову выдавить из команды Джикию, Мозеса, Ларссона и притащить Смольникова с Кудряшовым.
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"supermax"
1624279302
з.а.е.б.а.л "бомбардир" собирать всякий тупняк от эскортницы...не самые умные люди, конечно
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Vizual
1624283583
Зарема прикупила Бомбардир, новости только про нее
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Красногорск_Фан
1624284389
Пора открывать Bombardir only for woman . Сплетни, сумочки, размер писюнов футболистов, что по этому поводу думают Пугачева и Галкин, а главное Николай Королев. Но в самом деле от [***] тесь от мужиков с околофутболом
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LGBT+
1624285102
фу, одни лишь сплетни, какие ужасные новости, бомбандир, как так можно?! ... ... продолжай. (новости про Зарему набирают под 100 комментариев, хе-хе, какая аудитория, такой и контент, кушайте).
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black and yellow
1624286189
в редакцию бомбардир устроили бузову ,или зачем эти сплетни на спортивном сайте ?
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vladimir-7
1624287161
Футбол на **Й, Зарему с него в студию.
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Nerlinger
1624293011
Бомбардир огради нас от новостей и высказываний этой ........ !!!
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