Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о взаимоотношениях экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова с Доменико Тедеско.

«Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Федуном говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации.

Однажды он услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернeров сказала, что для меня самое главное, чтобы был не гей. Он понял – ага, вот как можно избавиться Тедеско!

Я была в шоке. Говорю: «Леонид, что мы будем делать?» Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско – не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один. «Скажи мне честно, это правда?». Он ответил: «Вы что?!»

Газизов говорил: «У Тедеско нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает». Мы же тогда не знали, что он такой балабол. Газизов – мастер плести интриги. Тедеско сказал: «Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю, не хочу, чтобы это их касалось». Спросила его про глаза, он сказал: «Много компьютера, у меня сухость». Сказала, чтобы шeл к врачам», – сказал Салихова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Тедеско покинул московский клуб этим летом.

Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»