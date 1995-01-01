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    Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о взаимоотношениях экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова с Доменико Тедеско.

    «Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Федуном говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации.

    Однажды он услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернeров сказала, что для меня самое главное, чтобы был не гей. Он понял – ага, вот как можно избавиться Тедеско!

    Я была в шоке. Говорю: «Леонид, что мы будем делать?» Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско – не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один. «Скажи мне честно, это правда?». Он ответил: «Вы что?!»

    Газизов говорил: «У Тедеско нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает». Мы же тогда не знали, что он такой балабол. Газизов – мастер плести интриги. Тедеско сказал: «Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю, не хочу, чтобы это их касалось». Спросила его про глаза, он сказал: «Много компьютера, у меня сухость». Сказала, чтобы шeл к врачам», – сказал Салихова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Тедеско покинул московский клуб этим летом.

    Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Ксении Собчак

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии15
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      Рейтинг: +324

      tarasofka 3 минуты назад

      стало очень стыдно за спартак))

      0
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      Рейтинг: +6949

      "supermax" 5 минут назад

      з.а.е.б.а.л "бомбардир" собирать всякий тупняк от эскортницы...не самые умные люди, конечно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      tarasofka > "supermax" 1 минуту назад

      там сегодня вроде как выходит большое такое интервью собчак с заремой. прикинь, сколько из него кусков потом вырежут и пустят на новости?) летом скучать не будем))

      0
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      Рейтинг: +701

      АКМ-74У 7 минут назад

      Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет, но всё расскажет восточная женщина Зарема.

      1
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      Рейтинг: +42

      Крейсер 12 минут назад

      Молодец Зарема.
      Пока во всём молодец.
      Не дала шарлатану-Газизову убрать Тедеско. Не дала Попову выдавить из команды Джикию, Мозеса, Ларссона и притащить Смольникова с Кудряшовым.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8529

      NewLife > Крейсер 7 минут назад

      Обкурился ?

      1
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      Рейтинг: +2835

      Алехсбургер. 12 минут назад

      Кто заткнёт этотПМСный фонтан?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8529

      NewLife > Алехсбургер. 9 минут назад

      Федун, если он мужик.

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      Рейтинг: +6949

      "supermax" > NewLife 6 минут назад

      пока не похоже

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      Рейтинг: +2597

      Дедуктор 17 минут назад

      Цiганенок хотел сбежать со Свинарника еще в декабре. Но поговорив с Заремой, он понял, что любит ее. Потому остался до конца контракта, надеясь втайне на его продление. Но негодяй Фердыщенко как то проведал об этой тайной любви. И не продлил контракт. История закончилась. Но женская истерика - нет.

      0
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      Рейтинг: +2903

      FENIX-SL 20 минут назад

      да хоть весь состав спартака геи
      как это к футболу относится все?
      зачем это публикуется? для просмотров и сомнительного хайпа?

      0
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      Рейтинг: +17

      chezzz 25 минут назад

      Пасаны, это финиш! Бедный Спартак... Хоть и не фанат, то блин, уже так печально все

      2
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      Рейтинг: +8529

      NewLife 27 минут назад

      Встретились один-на-один и Тед доказал, что он не зюба.

      0
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      Рейтинг: +808

      Enter2006 28 минут назад

      Всё, вызывайте ей дурку, полный пипец...

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