Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как она пыталась помешать назначению Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды.

«Когда я стала глубже вникать в дела «Спартака»? Когда начали брать тренеров, которые мне не нравятся. Я смотрю на футбол по-другому. Тренер – это харизма. Это внешность, голос, лицо клуба.

Например, когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: «Должен быть свой!». Я смотрела и говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его, посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его, у него не получится!». Здесь все равно должна быть харизма», – сказала Зарема.