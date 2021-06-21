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  • Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

21 июня 2021, 11:59
85

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как она пыталась помешать назначению Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды.

«Когда я стала глубже вникать в дела «Спартака»? Когда начали брать тренеров, которые мне не нравятся. Я смотрю на футбол по-другому. Тренер – это харизма. Это внешность, голос, лицо клуба.

Например, когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: «Должен быть свой!». Я смотрела и говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его, посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его, у него не получится!». Здесь все равно должна быть харизма», – сказала Зарема.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Тренер остается без работы с мая 2019 года.

Источник: Ютуб-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (85)
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Diman67
1624266765
пора свинкам переименовывать клуб в московский Каблук
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Enter2006
1624266824
Зарема что-то запрещенное употребляет? При чем тут волосы и навыки тренерские? С ума сошла видимо.
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99-й
1624266894
Так взяли-бы кого-нить из рекламы шампуня
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ALEX ML
1624269233
Да вызовите санитаров этой чебурашке и дайте успокоительное
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Ден 781
1624271062
Все, Остапа понесло, пора ее фиксить
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Fju-2
1624272915
Всегда говорил, что главный скилл футболиста - это причёска. Но, что это и для тренера так важно, даже не задумывался. Спасибо Зарема, что открываешь глаза! И правду говорят, что Зарема и Рианчо - это лучшее, что было в Спартаке!)
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CSKA471
1624281890
Кто нибудь уберите кокаин
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VVM1964
1624282491
Всё верно , вспомните как выглядит Каррера - стильный , опрятный , вот Спартак поэтому и стал чемпионом )))
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Красногорск_Фан
1624285209
Перевожу с женского. хотели заключить контракт спонсорский с производителями шампуню. Но не сложилось. следующие на очереди делают тампоны и прокладки. Надо брать девочку )) а то снова мимо денег. Кстати тренер гей в россии это гениальный маркетинговый ход для либерастов . Газизов не думал. Он предлагал гениальную идею. это ж сколько на тренере -гее можно в Гейропе лайков собрать
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zigbert
1624290303
Дело конечно не в волосах. Не готов был еще Аленичев для больших дел. Опыта было мало в тренерской работе.
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