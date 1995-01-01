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    Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как она пыталась помешать назначению Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды.

    «Когда я стала глубже вникать в дела «Спартака»? Когда начали брать тренеров, которые мне не нравятся. Я смотрю на футбол по-другому. Тренер – это харизма. Это внешность, голос, лицо клуба.

    Например, когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: «Должен быть свой!». Я смотрела и говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его, посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его, у него не получится!». Здесь все равно должна быть харизма», – сказала Зарема.

    • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Тренер остается без работы с мая 2019 года.

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    Источник: Ютуб-канал Ксении Собчак

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии28
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      Рейтинг: +23205

      silver29 2 минуты назад

      Если в этих словах есть даже доля правды, то Федуну сочувствие ))) то носки разные, то в штаны заправлены, беги Леньчик, беги от нее. По поводу связи умного с опрятностью никто не будет возражать, что Перельман или Вассерман умные, а по внешнему виду бомжи бомжами )))

      0
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      Рейтинг: +2900

      FENIX-SL 8 минут назад

      может хватит ее форсить?
      каждый день да новость от нее имеется
      стыд и позор нашему футболу

      0
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      Рейтинг: +7349

      САДЫЧОК 13 минут назад

      С одной стороны она права ..засаленный неопрятный , также как Дрочиньё.Такие не должны быть в таких клубах , как Спартак и Зенит !

      0
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      Рейтинг: +11285

      paracetamol 16 минут назад

      У него голова грязная, сальная и хлевом воняет. Не бери, Ленечка, оленя!

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      Рейтинг: +3147

      Snek 20 минут назад

      Как внешний вид, чистоплотность и т.д. влияют на качества тренера?
      Харизма может быть у засаленного одетого в лохмотья с месячной щетиной мужика, если в этой голове что-то есть и он ей пользуется.
      А другой тренер может выглядеть как выставочный пудель, только это будут его все хорошие качества.

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      Рейтинг: +4665

      Дядя Серёжа 21 минуту назад

      Волосы на прямой пробор... безобразие какое...

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      Рейтинг: +4718

      Давид59 26 минут назад

      Сразу вспомнилась история про Юргена Клоппа, которого до попадания в Дортмунд не взяли в тренеры какого-то мухосранска за неопрятный вид и трёхнедельную щетину. Потом был Дортмунд, Ливерпуль, победа в ЛЧ

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      Рейтинг: +3147

      Snek > Давид59 23 минуты назад

      Угу, особенно хочется отметить Иоахима Лева, который любит пожевать сопли или понюхать что-то сидя на тренерском мостике.

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      Рейтинг: +23205

      silver29 > Давид59 23 секунды назад

      Мужику дома достаточно раздеться до трусов и все он в домашней одежде.

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      Рейтинг: +2132

      ALEX ML 26 минут назад

      Да вызовите санитаров этой чебурашке и дайте успокоительное

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      Рейтинг: +9389

      Литейный4 30 минут назад

      Это же Спартак гыгыгы. Потекло из свинарника. Гыгыгы

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      Рейтинг: +530

      RJM555 39 минут назад

      по -моему она недолюблена!

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