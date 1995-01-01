Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

Если в этих словах есть даже доля правды, то Федуну сочувствие ))) то носки разные, то в штаны заправлены, беги Леньчик, беги от нее. По поводу связи умного с опрятностью никто не будет возражать, что Перельман или Вассерман умные, а по внешнему виду бомжи бомжами )))
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как она пыталась помешать назначению Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды.
«Когда я стала глубже вникать в дела «Спартака»? Когда начали брать тренеров, которые мне не нравятся. Я смотрю на футбол по-другому. Тренер – это харизма. Это внешность, голос, лицо клуба.
Например, когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: «Должен быть свой!». Я смотрела и говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его, посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его, у него не получится!». Здесь все равно должна быть харизма», – сказала Зарема.
- Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
- Тренер остается без работы с мая 2019 года.