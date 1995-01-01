Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии»

Черчесову принадлежит "рекорд" чемпионатов мира ! В 1994 в матче с Камеруном, ему забил Роже Милла в возрасте 42 лет и 39 дней, это самый старый игрок забивший гол в истории турнира за всю историю.
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему в сборной России нет Гилерме. Он поругался с главным тренером.
«Станислав Черчесов убрал Гилерме из-за скандала в раздевалке после матча в Сербии (0:5) осенью. Гилерме когда-нибудь даст интервью и скажет», – сообщил агент Гурцкая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Гилерме – лучший вратарь последнего сезона РПЛ.
- В 25 матчах чемпионата России Гилерме пропустил 27 голов.
- Без Гилерме Россия не вышла из группы на Евро-2020.