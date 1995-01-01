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    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Агент Гурцкая: «Черчесов убрал Гилерме из сборной из-за скандала после 0:5 от Сербии»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему в сборной России нет Гилерме. Он поругался с главным тренером.

    «Станислав Черчесов убрал Гилерме из-за скандала в раздевалке после матча в Сербии (0:5) осенью. Гилерме когда-нибудь даст интервью и скажет», – сообщил агент Гурцкая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Гилерме – лучший вратарь последнего сезона РПЛ.
    • В 25 матчах чемпионата России Гилерме пропустил 27 голов.
    • Без Гилерме Россия не вышла из группы на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +23333

      silver29 25 минут назад

      Черчесову принадлежит "рекорд" чемпионатов мира ! В 1994 в матче с Камеруном, ему забил Роже Милла в возрасте 42 лет и 39 дней, это самый старый игрок забивший гол в истории турнира за всю историю.

      2
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      Рейтинг: +6165

      playsh > silver29 10 минут назад

      Да уж,Дзюбло не доживёт до 42лет(в футболе).К слову,Роже Милла участник трёх ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +6165

      playsh 37 минут назад

      Дюков,а кто уберёт Черчезона за те же 0:5,а теперь ещё очередные 0:3, 1:4 ?
      Ты вообще-то сам на месте сидишь?

      0
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      Рейтинг: +280

      логист 39 минут назад

      лучеб Конифей вернулся бы как бы его не любили но все же опыт есть опыт

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      Рейтинг: +6165

      playsh > логист 36 минут назад

      Нечего его позорить в это стаде баранов.

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      Рейтинг: +280

      логист > playsh 20 минут назад

      тоже верно

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      Рейтинг: +220

      стоп кран 40 минут назад

      Тимур Гурцкая...... убрал Гилерме из-за скандала =============Нуууу.... начинается....После вылета сборной...Почему эта Гурцкая только сейчас это говорит ? А если бы вышли из группы ? Было бы это признание ?...
      Хых, а прикольно там у расейской сборной....Если выиграли--все херои, никаких там скандалов. Проиграли ---тут вам и факты о скандалах, и прочее Почему тока сейчас такие факты ? )))

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      Рейтинг: +12

      Togo 57 минут назад

      Никто из двух вратарей не почти не выручал команду, Гильерме точно пригодился бы.

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      Рейтинг: +23357

      Боцман59rus 1 час назад

      - сейчас, сам себя он точно не уберет, это мы уже поняли.
      Напрочь у чабана отсутствую качества, характеризующие настоящего мужчину, спортсмена и просто гражданина своей страны.
      Зобнину и Семенову удачи в своих клубах, а Гильерме, думаю вообще до усатого поQй

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      Рейтинг: +452

      R_a_i_n 1 час назад

      а я думал, потому-что Гиля играл как Буфон.

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      Рейтинг: +4908

      Fusballer 1 час назад

      Надо было убрать Черчесова.

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      Рейтинг: +220

      стоп кран > Fusballer 37 минут назад

      Надо было убрать Черчесова.====Без Черчесова не будет Зюбы в сборной...А ведь ты его ярый фанат.
      Подумай.Может вернешь свои слова взад ?
      Печалька...Эххх

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