Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после матча 17-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:3).

«Реал» уступал 0:2, затем вел 3:2.

Команда Анчелотти идет на 2-м месте.

Впереди у «Реала» финал Межконтинентального кубка против «Пачуки» (18 декабря).

«Нам не хватило надежности в своей штрафной после того как мы повели в счете. Мы показали сплоченность и готовность биться. Я удовлетворен.

Будущее кажется светлым. В среду можем выиграть трофей, это будет вишенка на торте.

В матче с «Райо» я не нервничал, потому что увидел командную игру», – сказал Анчелотти.

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