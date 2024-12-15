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    • Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» с «Райо Вальекано»

    Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» с «Райо Вальекано»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после матча 17-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:3).

    • «Реал» уступал 0:2, затем вел 3:2.
    • Команда Анчелотти идет на 2-м месте.
    • Впереди у «Реала» финал Межконтинентального кубка против «Пачуки» (18 декабря).

    «Нам не хватило надежности в своей штрафной после того как мы повели в счете. Мы показали сплоченность и готовность биться. Я удовлетворен.

    Будущее кажется светлым. В среду можем выиграть трофей, это будет вишенка на торте.

    В матче с «Райо» я не нервничал, потому что увидел командную игру», – сказал Анчелотти.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Marca

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    15.12.2024 12:31
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
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    А нервничать бы стоило!
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