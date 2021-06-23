Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – впервые в истории

Сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020. Украинцы сделали это с третьего места в своей группе.

После решающих матчей в группе Е стало ясно, что Украина не потеряет свое место в плей-офф в рейтинге команд, занимающих третье место в группе.

Это 1-й в истории выход Украины в плей-офф Евро.

Украина впервые с ЧМ-2006 вышла в плей-офф Евро/ЧМ.

Соперник Украины по 1/8 финала определится через несколько часов.

УАФ: «За сборную Украины на Евро-2020 переживали десятки тысяч пацанов в окопах Донбасса. Может, игроков стоит туда отвезти»