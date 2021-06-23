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Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – впервые в истории

23 июня 2021, 21:04
64

Сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020. Украинцы сделали это с третьего места в своей группе.

После решающих матчей в группе Е стало ясно, что Украина не потеряет свое место в плей-офф в рейтинге команд, занимающих третье место в группе.

  • Это 1-й в истории выход Украины в плей-офф Евро.
  • Украина впервые с ЧМ-2006 вышла в плей-офф Евро/ЧМ.
  • Соперник Украины по 1/8 финала определится через несколько часов.

УАФ: «За сборную Украины на Евро-2020 переживали десятки тысяч пацанов в окопах Донбасса. Может, игроков стоит туда отвезти»

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Чемпионат Европы Швеция Украина
Комментарии (64)
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vladik12
1624471633
Респект, братья! А где мы, Россия? Правильно: в жопе! Спасибо Стасу. Зато Дзюбиньо может сейчас спокойно играть рукой. Тьфу!
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амани
1624471703
вот и прекрасно будет за кого по болеть...желаю удачи
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Derzkiy1
1624472172
Рашка обосралась, топим за Украину )
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vek410
1624472593
ахах) зато как наши СМИ размусовывали поражение Украины от Австрии, после того как наши бездарно отлетели от датчан. Когда смотрел репортажи Матч ТВ, смотреть противно было
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zra78
1624473012
Жаль... Польша была бы интересней в играх на вылет...
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Shinnik34
1624473805
Поздравляю. Удачи украинцам в 1/8. Нашим есть чему поучиться
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владимир миронов
1624474429
Удачи,братья украинцы! Пусть вам сопутствует успех назло злопыхателям из России.
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Dominator777
1624474980
Украинская сборная сильнее нашей, да и играет поинтереснее. Удачи сборной Украины на Евро!
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vladik12
1624476665
Будем неистово болеть за вас, украинцы!
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CSKA471
1624477993
Удачи, хороший коллектив
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