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    Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – впервые в истории

    Сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020. Украинцы сделали это с третьего места в своей группе.

    После решающих матчей в группе Е стало ясно, что Украина не потеряет свое место в плей-офф в рейтинге команд, занимающих третье место в группе.

    • Это 1-й в истории выход Украины в плей-офф Евро.
    • Украина впервые с ЧМ-2006 вышла в плей-офф Евро/ЧМ.
    • Соперник Украины по 1/8 финала определится через несколько часов.

    УАФ: «За сборную Украины на Евро-2020 переживали десятки тысяч пацанов в окопах Донбасса. Может, игроков стоит туда отвезти»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:04
    Комментарии35
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      Рейтинг: +1522

      CSKA471 13 минут назад

      Удачи, хороший коллектив

      2
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      Рейтинг: +5836

      vladik12 35 минут назад

      Будем неистово болеть за вас, украинцы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7959

      knikos > vladik12 1 минуту назад

      Почему ты пишешь "будем" ? Ну напиши " буду" ! Почему вы , спамовцы , всегда за всех пишете ? Мания величия ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5836

      vladik12 > knikos 28 секунд назад

      Опять пьянствуешь там?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13115

      Dominator777 1 час назад

      Украинская сборная сильнее нашей, да и играет поинтереснее. Удачи сборной Украины на Евро!

      8
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      Рейтинг: -845

      СуперПАВ9 > Dominator777 29 минут назад

      Украина не чем не лучше наших

      1
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      Рейтинг: +87

      LGBT+ > 6 минут назад

      действительно, на Украину приятно смотреть.

      0
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      Рейтинг: +7478

      САДЫЧОК 1 час назад

      Удачи !

      5
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      Рейтинг: +6146

      владимир миронов 1 час назад

      Удачи,братья украинцы! Пусть вам сопутствует успех назло злопыхателям из России.

      6
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      Рейтинг: +7959

      knikos 1 час назад

      Жёлто-синие натянут жовто-блакитных . И крупно ! Берг , Классен , Ольссон - вперёд !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4177

      ЮНик > knikos 31 минуту назад

      Ущербный ты... Видимо в шведской семье тебя втроем делали. Будет тебе и в перёд и в зад...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7959

      knikos > ЮНик 8 минут назад

      Нах ... пошёл ! За кого хочу , за того и болею !
      Делали меня в русской семье . А твоих родителей , похоже , в схроне бандеровском .

      1
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      Рейтинг: +23346

      silver29 1 час назад

      22 июня 1988 года на стадионе «Неккарштадион» в Штутгарте сборная СССР возглавляемая Лобановским вышла в полуфинал Евро-1988, обыграв Италию !!!! 2-0. Спустя 33 года сборная Черчесова не выходит из средней группы при разнице минус 5. ((( Это уже космос или окраина прорыва ?

      8
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      Рейтинг: +7959

      knikos > silver29 1 час назад

      А чего так далеко ? 13 лет назад сборная России натянула сборную Нидерландов 3:1 !!!

      2
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      Рейтинг: +479

      Arrow10 > knikos 17 минут назад

      если так дела и дальше пойдут , то скоро мы будем неистово радоваться , что наша великая сборная в страшной борьбе выигрывает чисто на волевых сборную санта марину

      0
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      Рейтинг: +7959

      knikos > Arrow10 10 минут назад

      Чего-то я не понял , ты о чём встрял тут не по делу ? Что не так , разве я не прав ?

      0
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      Рейтинг: +17

      Shinnik34 1 час назад

      Поздравляю. Удачи украинцам в 1/8. Нашим есть чему поучиться

      6
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      Рейтинг: +615

      aubergine 1 час назад

      Пожелаем удачи украинцам.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +30578

      zra78 1 час назад

      Жаль... Польша была бы интересней в играх на вылет...

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