УАФ: «За сборную Украины на Евро-2020 переживали десятки тысяч пацанов в окопах Донбасса. Может, игроков стоит туда отвезти»

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницин высказался после последнего матча сборной Украины в группе Евро-2020 против Австрии (0:1). Он не исключает, что игроков команды отвезут на Донбасс.

«За сборную Украины переживает 40 миллионов человек. Да, мы расстроены. Пацаны воюют на Донбассе... Пацаны в окопах переживали за сборную. Их десятки тысяч. Может, стоит игроков туда отвезти, на Донбасс. Это добавит патриотизма», – сказал Куницин.