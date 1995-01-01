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    УАФ: «За сборную Украины на Евро-2020 переживали десятки тысяч пацанов в окопах Донбасса. Может, игроков стоит туда отвезти»

    Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницин высказался после последнего матча сборной Украины в группе Евро-2020 против Австрии (0:1). Он не исключает, что игроков команды отвезут на Донбасс.

    «За сборную Украины переживает 40 миллионов человек. Да, мы расстроены. Пацаны воюют на Донбассе... Пацаны в окопах переживали за сборную. Их десятки тысяч. Может, стоит игроков туда отвезти, на Донбасс. Это добавит патриотизма», – сказал Куницин.

    • Из 3 матчей группы Украина выиграла 1.
    • У команды еще есть шанс попасть в плей-офф.
    • Последний раз в плей-офф Евро/ЧМ Украина выходила в 2006 году, когда дошла до 1/4 финала ЧМ в Германии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +28

      чаппай 21 минуту назад

      По обе стороны баррикад хватает недоумков...

      1
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      Рейтинг: +1718

      acor94 1 час назад

      Донбасс арена же разрушена. Можно товарняк с русскимм там провести, когда восстановят)

      0
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      Рейтинг: +843

      Бенедиктус > acor94 1 час назад

      Кто тебе такое сказал? Донбасс-арена не разрушена.

      0
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      Рейтинг: +23323

      Боцман59rus 1 час назад

      его от бесплатного пива штырит, или просто дурачеК?

      1
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      Рейтинг: +8537

      alp 1 час назад

      это паранойя

      0
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      Рейтинг: +6176

      Cleaner 1 час назад

      А может будет лучше ПАЦАНОВ из окопов отозвать и выдать им билеты на футбол? Пусть пацаны едут по домам.

      6
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      Рейтинг: +436

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Ещё пацаны перестали бы дома обстреливать, хорошо бы было.

      5
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