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  • УАФ: «За сборную Украины на Евро-2020 переживали десятки тысяч пацанов в окопах Донбасса. Может, игроков стоит туда отвезти»

УАФ: «За сборную Украины на Евро-2020 переживали десятки тысяч пацанов в окопах Донбасса. Может, игроков стоит туда отвезти»

23 июня 2021, 11:58
11

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницин высказался после последнего матча сборной Украины в группе Евро-2020 против Австрии (0:1). Он не исключает, что игроков команды отвезут на Донбасс.

«За сборную Украины переживает 40 миллионов человек. Да, мы расстроены. Пацаны воюют на Донбассе... Пацаны в окопах переживали за сборную. Их десятки тысяч. Может, стоит игроков туда отвезти, на Донбасс. Это добавит патриотизма», – сказал Куницин.

  • Из 3 матчей группы Украина выиграла 1.
  • У команды еще есть шанс попасть в плей-офф.
  • Последний раз в плей-офф Евро/ЧМ Украина выходила в 2006 году, когда дошла до 1/4 финала ЧМ в Германии.

Источник: ютуб-канал «Бомбардир»
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (11)
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alp
1624439399
это паранойя
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Боцман59rus
1624439566
его от бесплатного пива штырит, или просто дурачеК?
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acor94
1624439804
Донбасс арена же разрушена. Можно товарняк с русскимм там провести, когда восстановят)
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алдан2014
1624457278
С кем там воюют? Бесстыжие хохломорды
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portero
1624458503
Может всех чиновников туда отправить, денег сразу в бюджете больше будет... воровать то от туда не смогут..
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LGBT+
1624464593
может стоит ребят достать из акопов и постараться наладить мирную жизнь?
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Кузьмич на трибуне
1624558744
Нормальное решение. Отвезти всю команду в окопы, там вручить гранаты, пулемёты. Пусть там поиграют в войнушку..
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SanInstructor
1624563561
да, пусть посмотрят как свои своих убивают
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