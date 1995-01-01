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    «Барселона» готова отдать за Роналду двух игроков

    В «Барселоне» работают над приглашением форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую AS, каталонцы готовы отдать за португальца двух своих игроков.

    «Ювентус» может выбрать двух футболистов, но из предложенного списка: Антуан Гризманн, Серхи Роберто, Филиппе Коутиньо.

    • Объединить Лионеля Месси и Роналду мечтает президент «Барселоны».
    • Рыночная стоимость Роналду – 45 миллионов евро.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии31
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      Рейтинг: +2503

      panmon 14 минут назад

      Игра с Месси и Роналду не отрабатывающими в обороне будет той еще болью...
      Кроме того, уверен, что Роналду не согласиться перейти в Барселону просто из-за игры в Реале. Ожидал увидеть такую связку в ПСЖ, но теперь уж время ушло

      0
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      Рейтинг: +21060

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      "великий" не позволит.

      0
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      Рейтинг: +1581

      sovok 23 минуты назад

      Это было бы очень интересно и болельщикам и функционерам Барсы.
      Болельщикам- удовольствие, Барсе - деньги!
      Это же какой пиар ход, какая реклама, какие бабки!!!

      0
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      Рейтинг: +10948

      DeStar 58 минут назад

      посмотрел бы да, но блин) это почти не поддается пониманию))

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      Рейтинг: +676

      амани 59 минут назад

      вот бы так получилось.....это было бы реально космос

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      Рейтинг: +13216

      Garrincha58 1 час назад

      такого просто не может быть в принципе

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      Рейтинг: +2068

      Чермындыр 1 час назад

      Месси будет против

      0
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      Рейтинг: +1581

      sovok > Чермындыр 20 минут назад

      Мне кажется, что Месси уже на такой высоте, что о зависти речи быть не может...
      А иметь такого партнера по команде, если будет взаимопонимание, ему самое время... ему уже не 18 лет ... а Роналду до сих пор носится как лось...
      Мне так кажется...

      0
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      Рейтинг: +2337

      Derzkiy1 1 час назад

      Лучшее, что может произойти в футболе

      2
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      Рейтинг: +4065

      Из Твери Леха 1 час назад

      Будет бомба))

      2
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      Рейтинг: +45112

      MaxRnD 1 час назад

      На запчасти ?

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