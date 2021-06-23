Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барселона» готова отдать за Роналду двух игроков

23 июня 2021, 11:07
29

В «Барселоне» работают над приглашением форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую AS, каталонцы готовы отдать за португальца двух своих игроков.

«Ювентус» может выбрать двух футболистов, но из предложенного списка: Антуан Гризманн, Серхи Роберто, Филиппе Коутиньо.

  • Объединить Лионеля Месси и Роналду мечтает президент «Барселоны».
  • Рыночная стоимость Роналду – 45 миллионов евро.
  • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1624435918
Я бы посмотрел. Это дейсвительно интересно!
Ответить
JTherry
1624437494
если состоится, это будет - трансфер века...!
Ответить
Боцман59rus
1624437663
- и Рамоса до кучи забирайте, гулять так гулять, да еще и в новых цветах радужных - шикарнооо!!!
Ответить
MaxRnD
1624437980
На запчасти ?
Ответить
Из Твери Леха
1624438778
Будет бомба))
Ответить
Derzkiy1
1624438839
Лучшее, что может произойти в футболе
Ответить
DeStar
1624440891
посмотрел бы да, но блин) это почти не поддается пониманию))
Ответить
Tempos
1624448932
Если у Лапорты получиться эта сделка, то у Барсы будет третий "Дрим Тим" за последние 30 лет с участием двух мега-звезд футбола... и уверен, за 2 года Барса отобьет все потерянные за последние годы финансы...
Ответить
Cules2013
1624449471
Ну это сказки журналистов. Роналду, конечно, не такой мадридиста, как Рамос, но и до условного Фигу ему далеко. Прикиньте, какие репутационные потери понесёт Криш, когда его захейтят все сливочные глоры, а таких много. Это в седые времена всё хейтом и заканчивалось, а сейчас футбол - это бизнес, это вопрос миллионов долларов и срача в соцсетях.
Ответить
zigbert
1624456637
Было бы интересно увидеть Месси и Роналду в одной команде. Здесь все будет зависеть от желания самого Роналду. Делить им с Месси уже нечего, появились новые претенденты на приз ЗМ. Негативные последствия со стороны поклонников Реала могут иметь место но до крупных разборок не должно дойти. Конечно такая сделка маловероятна. Ждем высказываний заинтересованных лиц.
Ответить
Главные новости
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
1
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
5
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
9
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
34
Все новости
Все новости
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
Вчера, 12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Вчера, 11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+