«Барселона» готова отдать за Роналду двух игроков

В «Барселоне» работают над приглашением форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую AS, каталонцы готовы отдать за португальца двух своих игроков.

«Ювентус» может выбрать двух футболистов, но из предложенного списка: Антуан Гризманн, Серхи Роберто, Филиппе Коутиньо.