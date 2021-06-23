«Барселона» готова отдать за Роналду двух игроков

В «Барселоне» работают над приглашением форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую AS, каталонцы готовы отдать за португальца двух своих игроков.
«Ювентус» может выбрать двух футболистов, но из предложенного списка: Антуан Гризманн, Серхи Роберто, Филиппе Коутиньо.
- Объединить Лионеля Месси и Роналду мечтает президент «Барселоны».
- Рыночная стоимость Роналду – 45 миллионов евро.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: «Чемпионат»