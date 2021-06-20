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    AS: Лапорта мечтает объединить Месси и Роналду в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает вариант с трансфером форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    По информации AS, объединить в одной команде 36-летнего португальца и Лионеля Месси – давняя мечта менеджера.

    Источник утверждает, что в общении со своим окружением Лапорта говорил, что разрабатывает операцию по приглашению Роналду.

    Президент «Барсы» считает, что переход нападающего «Ювентуса» не только усилит состав, но и серьезно увеличит коммерческую привлекательность клуба.

    • Рыночная стоимость Роналду – 45 миллионов евро.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • В минувшем сезоне португалец забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3312

      Semenycch 24 минуты назад

      У этой Лапорты с головой все нормально? Крыша на съехала? Как можно объединить в одной команде двух гениев, если они ненавидят друг друга?

      1
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      Рейтинг: +6961

      "supermax" 24 минуты назад

      фантазёёёр....ты меня называаалааааа

      1
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