AS: Лапорта мечтает объединить Месси и Роналду в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает вариант с трансфером форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации AS, объединить в одной команде 36-летнего португальца и Лионеля Месси – давняя мечта менеджера.

Источник утверждает, что в общении со своим окружением Лапорта говорил, что разрабатывает операцию по приглашению Роналду.

Президент «Барсы» считает, что переход нападающего «Ювентуса» не только усилит состав, но и серьезно увеличит коммерческую привлекательность клуба.