AS: Лапорта мечтает объединить Месси и Роналду в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает вариант с трансфером форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
По информации AS, объединить в одной команде 36-летнего португальца и Лионеля Месси – давняя мечта менеджера.
Источник утверждает, что в общении со своим окружением Лапорта говорил, что разрабатывает операцию по приглашению Роналду.
Президент «Барсы» считает, что переход нападающего «Ювентуса» не только усилит состав, но и серьезно увеличит коммерческую привлекательность клуба.
- Рыночная стоимость Роналду – 45 миллионов евро.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
- В минувшем сезоне португалец забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
Источник: AS