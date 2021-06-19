16-летний Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов»

Агентство футбольного агента Павла Андреева сообщило, что в ближайшее время к «Крыльям Советов» присоединится 16-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.
«Сергей Пиняев отправляется в расположение «Крыльев Советов», – говорится в публикации агентства в инстаграме.
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
- Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Рубина», «Локомотива» и «Химок».
Источник: Инстаграм агентства Павла Андреева