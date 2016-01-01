Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    16-летний Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов»

    Агентство футбольного агента Павла Андреева сообщило, что в ближайшее время к «Крыльям Советов» присоединится 16-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.

    «Сергей Пиняев отправляется в расположение «Крыльев Советов», – говорится в публикации агентства в инстаграме.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Рубина», «Локомотива» и «Химок».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм агентства Павла Андреева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:50
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1332

      кто там 1 час назад

      Интересно почему им ЦСКА не интересуется, да и впринципе *топ* клубы РФПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      acor94 2 часа назад

      Я бы отдал его Слуцкому, тот может раскрыть мальчишку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48163

      portero 4 часа назад

      Не забухать и не зазвездиться, работать и прогрессировать, вовремя слинять в хорошую команду, в Европу...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Semenycch 4 часа назад

      Все правильно, молодому таланту нужно постепенно начинать играть в высшей лиге. Лишь бы парень не зазнался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66356

      insider_retro 4 часа назад

      Парня пробуют раскрутить... Но РПЛ это не то место, где можно зажечь звезду...
      Звезду можно поймать и потухнуть без дальнейшего проблеска...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86562
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66350
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru