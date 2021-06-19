16-летний Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов»

Агентство футбольного агента Павла Андреева сообщило, что в ближайшее время к «Крыльям Советов» присоединится 16-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.

«Сергей Пиняев отправляется в расположение «Крыльев Советов», – говорится в публикации агентства в инстаграме.