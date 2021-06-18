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  • Олич: «Я до последнего дня ничего не знал о планах руководства ЦСКА»

Олич: «Я до последнего дня ничего не знал о планах руководства ЦСКА»

18 июня 2021, 00:47
19

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал понять, что отставка стала для него неожиданностью.

«Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой. Хотел узнать, что будет дальше.

Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне», – сказал хорват.

  • ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник, 15 июня.
  • Он возглавлял столичную команду с 23 марта.
  • Исполняющим обязанности главного тренера москвичей стал Алексей Березуцкий.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (19)
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Лфшт
1623967231
Психоз похлеще Спартака.
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Дядя Серёжа
1623979654
Це ж армия, о приказе узнаём в последний момент и по тревоге - вперёд. Вот только где этот перёд?
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BlackMurderDeco
1623993323
Свинское отношение к хорвату, нельзя так, что олича ЦСКА выкинуло, что в свое время Спартак - кареру,, что локомотив шпалыча, вот ростов молодцы-карпин с них сделал коллектив достойный, за ротор вообще молчу
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житель СПб
1623993497
А вот это - некрасиво! Человека просто пошло использовали...
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vladimir-7
1623994668
То, что произошло с Оличем и ЦСКА в целом, может произойти с любой футбольной командой России и поэтому, на примере ЦСКА, не заключайте никаких сделок, в данном случае с ВЭБом, не доверяйте им и их красивым сказкам, ищите другие пути выживания, восстановления и благополучия. Такое "сотрудничество" с ВЭБом могут перенять и другие банки, будьте осторожны. На примере "взаимодействия" ВЭБ,РФ с ПФК ЦСКА, можно сделать вывод, что в руководстве ВЭБа работают аферисты, проходимцы, жулики и кидалы. Будьте бдительны и осторожны!!!
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vovan55
1623995562
м-да...не красиво не порядочно... с 1972г. болею за цска , но такое разочарование испытал впервые...
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Чермындыр
1624001786
ЦСКА с Оличем зафейлил конкретно. Но к хорвату тоже есть вопросик: ты главный тренер футбольного клуба, у тебя работы - как го..вна за баней, планируй, обсуждай с руководством текущие вопросы (чтобы быть в курсе планов). А ты что? взял и с....бал в сборную. Ну такое себе
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NewLife
1624005890
Нет ничего удивительного, если учесть, что клуб принадлежит гос банку, которому плевать на вложенные деньги и футбол.
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paracetamol
1624008794
Сожрал тебя Береза втихаря, а ты и глазом моргнуть не успел!
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Dominator777
1624017317
С Оличем армейское руководство поступило крайне некрасиво и непорядочно! Ответка обязательно будет (нет, не от Олича - он порядочный человек ), только наказано будет не руководство, а клуб и футболисты.
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