Олич: «Я до последнего дня ничего не знал о планах руководства ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал понять, что отставка стала для него неожиданностью.

«Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой. Хотел узнать, что будет дальше.

Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне», – сказал хорват.