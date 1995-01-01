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    Олич: «Я до последнего дня ничего не знал о планах руководства ЦСКА»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал понять, что отставка стала для него неожиданностью.

    «Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой. Хотел узнать, что будет дальше.

    Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне», – сказал хорват.

    • ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник, 15 июня.
    • Он возглавлял столичную команду с 23 марта.
    • Исполняющим обязанности главного тренера москвичей стал Алексей Березуцкий.

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    Источник: Eurostavka

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1194

      Радио1000шумеров 7 минут назад

      ЦСКА вступили в эпоху больших денег и безответственности руководства. Печально, помним чем все это для Анжи и Динамо закончилось...

      0
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      Рейтинг: +20596

      bset 19 минут назад

      Орешкин - один из тысяч "эффективных" менеджеров, которых породили 20 лет стабильности. В любой конкурентной среде, где должность получают за профессиональные качества, а не по блату, Орешкин максимум руководил бы сменой в МакДональдсе.

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      Рейтинг: +425

      Лфшт 37 минут назад

      Психоз похлеще Спартака.

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