Олич: «Я до последнего дня ничего не знал о планах руководства ЦСКА»

ЦСКА вступили в эпоху больших денег и безответственности руководства. Печально, помним чем все это для Анжи и Динамо закончилось...
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал понять, что отставка стала для него неожиданностью.
«Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой. Хотел узнать, что будет дальше.
Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне», – сказал хорват.
- ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник, 15 июня.
- Он возглавлял столичную команду с 23 марта.
- Исполняющим обязанности главного тренера москвичей стал Алексей Березуцкий.