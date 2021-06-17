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    Рамос: «Меня невозможно представить в футболке «Барсы». Я не думаю о возвращении в «Севилью»

    Экс-капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мыслями о своем будущем.

    «У меня не было мыслей об уходе из «Реала». Однако теперь придется искать подходящий вариант.

    «Севилья», как и «Реал», навсегда в моем сердце, я провел там прекрасные годы. Но сейчас я не думаю о возвращении.

    «Барселона»? Категорически нет. Невозможно представить Рамоса в футболке «Барселоны», – сказал испанец.

    • 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.
    • Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.
    • Рамос вскоре получит статус свободного агента.
    • По информации AS, «Манчестер Сити» лидирует в гонке за футболиста.

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    Источник: Marca

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