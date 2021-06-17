Рамос: «Меня невозможно представить в футболке «Барсы». Я не думаю о возвращении в «Севилью»

Экс-капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мыслями о своем будущем.

«У меня не было мыслей об уходе из «Реала». Однако теперь придется искать подходящий вариант.

«Севилья», как и «Реал», навсегда в моем сердце, я провел там прекрасные годы. Но сейчас я не думаю о возвращении.

«Барселона»? Категорически нет. Невозможно представить Рамоса в футболке «Барселоны», – сказал испанец.

35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.

Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.

Рамос вскоре получит статус свободного агента.

По информации AS, «Манчестер Сити» лидирует в гонке за футболиста.

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