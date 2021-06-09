AS: Рамос хочет продлить контракт с «Реалом», но Перес готовится к проводам капитана. У них испортились отношения

Защитник «Реала» Серхио Рамос хочет продлить контракт с клубом.

По информации AS, 35-летний испанец после нескольких отказов от нового контракта намерен принять условия клуба. Он готов подписать контракт на один год с 10-процентным понижением зарплаты.

На решение Рамоса повлияло назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера клуба, а также тот факт, что его друзья Лука Модрич и Лукас Васкес продлили контракты с «Реалом».

Однако, президент мадридцев Флорентино Перес не намерен идти на контакт с капитаном команды из-за того, что игрок долго не соглашался с предложенными условиями контракта. Поэтому Перес продолжает подготовку к проводам Рамоса.