ABC: «Реал» готовится к проводам Рамоса

Грусть печаль, еще бы 2 сезона поиграл и завершил бы карьеру
Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из мадридского клуба.
По информации ABC, «Реал» начал подготовку к прощанию с футболистом, которое должно состояться в июне. Клуб хочет, чтобы 35-летний защитник сфотографировался с 22 трофеями, завоеванными в «Реале».
Президент мадридцев Флорентино Перес в ближайшее время должен связаться с игроком, чтобы узнать его мнение об идее руководства клуба.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- Его контракт с мадридским клубом истекает этим летом.
- Стороны не могут договориться о продлении соглашения.
«Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт на два года. В нем лично заинтересован Гвардиола
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