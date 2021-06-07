ABC: «Реал» готовится к проводам Рамоса

Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из мадридского клуба.

По информации ABC, «Реал» начал подготовку к прощанию с футболистом, которое должно состояться в июне. Клуб хочет, чтобы 35-летний защитник сфотографировался с 22 трофеями, завоеванными в «Реале».

Президент мадридцев Флорентино Перес в ближайшее время должен связаться с игроком, чтобы узнать его мнение об идее руководства клуба.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

Его контракт с мадридским клубом истекает этим летом.

Стороны не могут договориться о продлении соглашения.

«Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт на два года. В нем лично заинтересован Гвардиола