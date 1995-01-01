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    ABC: «Реал» готовится к проводам Рамоса

    Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к уходу из мадридского клуба.

    По информации ABC, «Реал» начал подготовку к прощанию с футболистом, которое должно состояться в июне. Клуб хочет, чтобы 35-летний защитник сфотографировался с 22 трофеями, завоеванными в «Реале».

    Президент мадридцев Флорентино Перес в ближайшее время должен связаться с игроком, чтобы узнать его мнение об идее руководства клуба.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • Его контракт с мадридским клубом истекает этим летом.
    • Стороны не могут договориться о продлении соглашения.

    «Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт на два года. В нем лично заинтересован Гвардиола

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +108

      Glebson 30 минут назад

      Грусть печаль, еще бы 2 сезона поиграл и завершил бы карьеру

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      Рейтинг: +3692

      mutabor0992 1 час назад

      В армию?)

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      Рейтинг: +6077

      серега кашин 3 часа назад

      уходит рамос - уходит целая эпоха реала

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      Рейтинг: +10900

      DeStar 3 часа назад

      э, что за бред блин. Как можно его отпускать? не понимаю, как будто он просит кучу бабла. Подписать сраного азара сразу на 5лет так можно, а проверенному капитану в хорошей форме - так не могут 2 года контракта дать? бесит просто жесть.

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      Рейтинг: +1283

      кто там > DeStar 2 часа назад

      Ну он просит, как писали +/- такую же зп, да и как я понял из опубликованных тут статей - нестыковка больше происходит из-за срока контракта, а не сумме(хотя и из-за неё то же). 35 лет всё же и уже начинает ломаться.

      Хотя Рамос и Реал это уже *синонимы* и безусловно жаль его отпускать, учитывая что в защите дно - Варан(которого то же хотят слить), то не понятно кто в обороне будет.

      Ну атак впринципе говорили, когда и Кас уходил, грустно, но выкрутятся, всё же пора новую оборону из молодых строить на будущее.

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