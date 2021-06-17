Рамос заплакал во время прощальной речи перед уходом из «Реала»

Сегодня в Мадриде состоялись проводы экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса.

Во время прощальной пресс-конференции перед уходом из «Реала» Рамос не смог сдержать слезы.

«Это один из самых тяжелых моментов в моей жизни», – сказал Рамос.