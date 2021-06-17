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    Рамос заплакал во время прощальной речи перед уходом из «Реала»

    Сегодня в Мадриде состоялись проводы экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса.

    Во время прощальной пресс-конференции перед уходом из «Реала» Рамос не смог сдержать слезы.

    «Это один из самых тяжелых моментов в моей жизни», – сказал Рамос.

    • 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.
    • Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.
    • Рамос вскоре получит статус свободного агента.
    • По информации AS, «Манчестер Сити» лидирует в гонке за футболиста.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +975

      mig28 12 минут назад

      Что-то в современном футболе совсем перестали "уважительно прощаться" со своими легендами

      0
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      Рейтинг: +419

      Лфшт > mig28 6 минут назад

      Они, легенды, уже ни кому не нужны. Честь, лицо и репутация это всё пустые слова. Сейчас только, бабло, реклама и имидж. Мерзость еврейская

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      Рейтинг: +690

      OBOLEV > mig28 9 секунд назад

      Легенда пару лет назад сказал , что готов играть бесплатно за Реал. А потом решил получить, то что до него не получал не кто . Поехал травмированный в сборную и усугубил повреждение. Последний сезон Эль капитано был хуже шл*хи(хотел себя продать по дороже) , за это и поплатился. Перес редкостное амно, но как можно было поступить по другому ? Я желаю успехов Серхио в новом клубе. Очень печально когда уходят те, за кем ты следишь последний 15 лет, но прошлым жить не будем. Клуб больше одного игрока. Надеюсь и президента скоро поменяем.

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