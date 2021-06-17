Рамос – об уходе из «Реала»: «Говорю «до свидания», потому что я еще вернусь»

Защитник Серхио Рамос поблагодарил «Реал» и его болельщиков в прощальной речи перед уходом из клуба.

«Хочу поблагодарить тех, кто всегда был рядом со мной. Спасибо клубу, президенту, тренерам и сотрудникам клуба. Сейчас я смотрю на вас и не могу сдержать эмоций.

Спасибо болельщикам, которые постоянно поддерживали меня. Прощаюсь с вами здесь, на «Сантьяго Бернабеу». Но вы всегда будете в моем сердце.

Этот уникальный этап моей жизни подходит к концу. У меня больше не будет ничего подобного. Но я хочу и дальше показывать высокий уровень и выиграть еще несколько трофеев.

Большое спасибо всем. Я говорю «до свидания», потому что рано или поздно еще вернусь», – сказал Рамос.

35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.

Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.

Рамос вскоре получит статус свободного агента.

По информации AS, «Манчестер Сити» лидирует в гонке за футболиста.

Рамос заплакал во время прощальной речи перед уходом из «Реала»