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    Рамос – об уходе из «Реала»: «Говорю «до свидания», потому что я еще вернусь»

    Защитник Серхио Рамос поблагодарил «Реал» и его болельщиков в прощальной речи перед уходом из клуба.

    «Хочу поблагодарить тех, кто всегда был рядом со мной. Спасибо клубу, президенту, тренерам и сотрудникам клуба. Сейчас я смотрю на вас и не могу сдержать эмоций.

    Спасибо болельщикам, которые постоянно поддерживали меня. Прощаюсь с вами здесь, на «Сантьяго Бернабеу». Но вы всегда будете в моем сердце.

    Этот уникальный этап моей жизни подходит к концу. У меня больше не будет ничего подобного. Но я хочу и дальше показывать высокий уровень и выиграть еще несколько трофеев.

    Большое спасибо всем. Я говорю «до свидания», потому что рано или поздно еще вернусь», – сказал Рамос.

    • 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.
    • Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.
    • Рамос вскоре получит статус свободного агента.
    • По информации AS, «Манчестер Сити» лидирует в гонке за футболиста.

    Рамос заплакал во время прощальной речи перед уходом из «Реала»

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    Источник: AS

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