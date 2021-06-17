Роша, Мелкадзе, Мирзов, Глушенков и Рассказов отправились на первые сборы «Спартака»

«Спартак» объявил имена 22 футболистов, которые отправились на первый летний сбор команды под руководством нового главного тренера Руя Витории.

В число вызванных игроков вошли Максим Глушенков и Резиуан Мирзов, вернувшиеся из аренды в «Химках», Николай Рассказов и Александр Ломовицкий, игравшие в прошлом сезоне за «Арсенал», Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе, выступавшие за «Ахмат».

На первый сбор «Спартака» также был вызван Педро Роша, в прошлом сезоне игравший за «Спартак-2» в ФНЛ.