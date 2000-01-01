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    Роша, Мелкадзе, Мирзов, Глушенков и Рассказов отправились на первые сборы «Спартака»

    «Спартак» объявил имена 22 футболистов, которые отправились на первый летний сбор команды под руководством нового главного тренера Руя Витории.

    В число вызванных игроков вошли Максим Глушенков и Резиуан Мирзов, вернувшиеся из аренды в «Химках», Николай Рассказов и Александр Ломовицкий, игравшие в прошлом сезоне за «Арсенал», Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе, выступавшие за «Ахмат».

    На первый сбор «Спартака» также был вызван Педро Роша, в прошлом сезоне игравший за «Спартак-2» в ФНЛ.

    • «Спартак» проведет первые летние сборы в Австрии.
    • В минувшем сезоне команда заняла 2-е место в РПЛ и вышла к квалификацию ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28177

      oyabun 1 час назад

      а где же Михаил Игнатов? Снова парня задвинули?

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      Рейтинг: +28177

      oyabun > oyabun 1 час назад

      Бомбардиру минус жирный за неполную информацию. Дополню:
      Состав на первый сбор: Максименко, Ребров, Селихов, Ещенко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Литвинов, Маслов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Умяров, Ломовицкий, Мозес, Глушенков, Мирзов, Роша, Игнатов, Бакаев, Мелкадзе.

      2
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      Рейтинг: +15182

      derrik2000 > oyabun 27 минут назад

      Может, у нового ГТ хватит ума посмотреть Рошу на позиции "под нападающими", т. е. на той позиции, где он себя просто прекрасно проявил на сборах с тедескиным, после которых он, вопреки всякой логике был отправлен в Спартак-2 ???

      2
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      Рейтинг: +22777

      Боцман59rus > oyabun 26 минут назад

      - надеюсь Витория что то выжмет из нашей молодежи, ну не могут же все быть деревянными.
      Хотя время идет, моложе никто не становится, их уже и пацанами то не назовешь

      1
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      Рейтинг: +15182

      derrik2000 > Боцман59rus 23 минуты назад

      "что то выжмет из нашей молодежи, ну не могут же все быть деревянными."

      Могут!
      Ещё как могут! )))

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      Рейтинг: +22777

      Боцман59rus > derrik2000 19 минут назад

      - помню эти сборы, уж всяко интереснее Промеса, на этой позиции, но честно говоря, такой бардак с составом, что с трудом верится, что Руй с ходу разберется кто есть кто, а времени у него не будет.
      но если Попова уволят вместе с ним, значит он уже не зря приезжал)))

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      Рейтинг: +15182

      derrik2000 > Боцман59rus 12 минут назад

      "но если Попова уволят вместе с ним, значит он уже не зря приезжал)))"
      "но если Попова уволят вместе с ним, значит он уже не зря приезжал)))


      Легенды Спартака" Промеса даже близко в запасе сборной Нидерландов не было в её последнем матче, да и в Спартаке он сейчас смотрится как и все остальные, т. е. бездарно. ничем не выделяясь.
      Не думаю, что инициатива отправить Рошу из основной команды исходила от кого-то из руководства клубом.
      Скорее всего это инициатива самого "шибко талантливого" тедескина.
      А что касается Попова...
      Откровенно говоря, за последние многие годы эта "селекция Спартака" уже столько накосячила, что даже и не ззнаю. кого вместо него поставят.
      Мож, Зарему Салеховну???
      ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +20049

      slavutiq70 1 час назад

      Вот оно усиление под ЛЧ !!!Оле оле оле Спартак чемпион !!!

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      Рейтинг: +22777

      Боцман59rus 2 часа назад

      Глушенкова оставлять, Рассказова для ротации, т.к на фланг н кого так и не купили, а вот что делает Хендрикс в составе, при живом Тимофееве, вопрос к Попову, может проще уволить это недоразумение, чем постоянно терять на трансферах и арендах

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